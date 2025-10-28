Gripe aviar en Aragón: "Hasta que no pase la migración de las grullas estaremos con ansiedad y malestar"

Con una sensación de "miedo" y de "inseguridad". Así está el sector ganadero en la comunidad tras la detección de más de 500 grullas en la laguna de Gallocanta y otros humedales de la comunidad en las últimas semanas. La gripe aviar responsable de estas muertes es altamente contagiosa y puede afectar de forma directa a las granjas si el virus se cuela en su interior. Esto supone el sacrificio de todos los animales.

El responsable del sector aviar de Uaga en Aragón, Eloy Ureña, lamenta que desde que se descubrieron las primeras aves migratorias afectadas se ha tardado mucho en tomar medidas efectivas, pues hasta este martes no se ha ordenado el confinamiento de las granjas y especialmente de las gallinas que se crían al aire libre.

En este sentido denuncia que en las reuniones previas únicamente han citado a las empresas integradoras y no a los propios ganaderos. "Es cierto que las aves son suyas, que son las dueñas de los pollos, pero los hospedamos en nuestras granjas", manifiesta.

El secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla, pide también la implicación del Ministerio de Sanidad, pues como se ha demostrado con el resto de afecciones víricas que está viviendo el sector "estas situaciones no entienden de fronteras". Además pide a los ganaderos que sean "exigentes" con las normas biosanitarias confiando en que los núcleos de cría intensivos "es difícil que entre el virus".

Ureña, por su parte, no duda en hablar sobre la gripe aviar como "el coronavirus de las aves" y evidencia el peligro que supone que se cuele en las explotaciones. Pone como ejemplo las altas afecciones que han tenido en León, donde el ser humano, que no se ve casi afectado, ha sido un vector del contagio. "Se puede llevar sin saberlo en las fosas nasales", explica.

La mayor preocupación en este momento está en las explotaciones que están cerca de Gallocanta, una zona con gran presencia de granjas de huevos. En todo caso, las medidas tomadas por el Gobierno de Aragón se aplican a todas las comarcas de la comunidad, puesto que se han detectado casos de gripe aviar en otras zonas, como el entorno de La Sotonera, la comarca del Aranda y Calatayud.

Riesgo "muy alto"

En estos momentos, según las últimas cifras, Aragón cuenta con más de 500 explotaciones avícolas, con casi 36 millones de animales.

Los ganaderos son conscientes de que el riesgo "es muy alto" y lamentan que la inversión en bioseguridad, así como las ayudas públicas al respecto sean más bajas de lo necesario. Además, según alerta Ureña, todos ellos se enfrentan estos días "al riesgo es tener que sacrificar a todos los animales de una explotación, con las pérdidas que supone", a pesar de las ayudas que puedan recibir. "Hasta que no pase esta ola migratoria de las grullas estaremos con ansiedad y malestar", explica.

Por otro lado, según explica Solanilla, el confinamiento de gallinas que se suelen criar al aire libre podría llegar a afectar a la producción por ser animales que no están acostumbrados a estar encerrados.

Desde la consejería de Agricultura se ha trasladado "lo principal es intentar que esta enfermedad no llegue a ninguna granja", lo que requiere "extremar todas las medidas de control", por ejemplo desinfectar los camiones y que entre el número mínimo de personas.

Durante los últimos meses, en España se han notificado 14 focos en aves domésticas y más de 50 en aves silvestres, con presencia confirmada en comunidades como Andalucía, Castilla y León, Madrid, País Vasco o Cataluña.