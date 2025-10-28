¿Están listos los partidos para un hipotético adelanto electoral en Aragón?

Nadie confirma un adelanto electoral en Aragón ni lo da por descartado con rotundidad. La legislatura avanza en Aragón en un clima de inestabilidad política -por la falta de presupuestos desde 2024 y la previsión de que no los haya en 2026 tampoco- con la sensación de que el botón electoral se puede apretar en cualquier momento. Pero también con la incertidumbre de que se produzca un acuerdo entre el PP y Vox que le permita al presidente aragonés, Jorge Azcón, salvar la legislatura y llegar hasta 2027.

Sea como fuere, el runrún electoral no cesa dentro de los partidos políticos en Aragón. Mientras algunos tienen el trabajo adelantado, parte de las ocho fuerzas electorales que conforman el hemiciclo aragonés en esta legislatura tienen por delante todavía procesos congresuales y tienen que tomar decisiones para elegir a sus cabezas de cartel. Y Sumar, que no cuenta con ningún escaño en el Parlamento aragonés, todavía tendría que definir su estructura política territorial, si es que el proyecto que impulsó Yolanda Díaz quiere asentarse en Aragón y competir por la izquierda.

Los dos grandes partidos están ya jugando una batalla electoral permanente. Por su parte, el líder del PP y presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, mantiene el pulso con Vox, tratando de echar sobre la ultraderecha la responsabilidad de que no salgan adelante unos presupuestos para 2026, sin dejar de confrontar con su principal rival, la socialista Pilar Alegría, y el Gobierno de Pedro Sánchez.

En el caso del PP, el congreso "de aclamación" que se espera para el líder popular podría celebrarse entre diciembre y enero. Eso es lo que está previsto, según sus estatutos, pero Azcón es el dueño del botón del adelanto electoral y a nadie se le escapa que el congreso será un potente altavoz de cara a una cita electoral.

En el caso del PSOE, la nueva secretaria general aragonesa, Pilar Alegría, deberá someterse a un nuevo proceso electoral de trámite y en cumplimiento del reglamento interno de los socialistas. Elegida el pasado mes de marzo como líder del socialismo aragonés, en noviembre se celebrará un nuevo Comité Regional con fecha aún por determinar que pondrá en marcha la maquinaria electoral autonómica, en el que el partido abrirá las primarias para elegir a su candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Alegría tenrá que presentar avales pero no se espera que salga una lista alternativa a la también portavoz del Gobierno de Sánchez. "Estamos preparados", recalcan desde la sede socialista.

La ultraderecha de Vox tampoco entra en pánico si las elecciones se adelantan en la comunidad. Conscientes de su fracción de responsabilidad en este giro del tablero político, en Vox se sienten "preparados y con discurso" para responder a una hipotética convocatoria electoral anterior a la marcada para 2027. El principal rival en el espacio político de la derecha y principal socio de Azcón en el Parlamento aragonés no tendrá que ajustar mucho la vida orgánica de su partido.

Vox no dará nombres ni pondrá caras a sus candidatos hasta que el presidente aragonés no apriete el botón electoral. Tampoco prevé en el medio plazo –hasta mediados de 2026- cambios en los liderazgos provinciales de Vox que ahora tienen Santiago Morón, Alejandro Nolasco y Fermín Civiac. Sean los que sean, los impondrá la dirección de Santiago Abascal desde Madrid, sin ningún proceso de elección interna en la comunidad autónoma.

Mientras, en Chunta Aragonesista los procesos internos para elegir su futuro liderazgo electoral se prevén algo complejos. Se abre una nueva etapa en la formación aragonesista de izquierdas, que deberá decidir si apuesta por el diputado nacional, Jorge Pueyo, como cabeza de cartel en Aragón después de una legislatura en el Congreso bajo el paraguas de Sumar, pero siempre reivindicando su pertenencia a CHA. El partido se debate ahora entre una alternativa más pegada al pulso orgánico del partido, con perfiles de alargada trayectoria que podrían dar el paso al primer nivel, o por el perfil de Pueyo, que debutó asumiendo un papel de relevancia tras una trayectoria vinculada a los medios de comunicación y las redes sociales, sin una vinculación consolidada en el partido.

Otro partidos tradicionales de la escena política aragonesa, como Izquierda Unida y el Partido Aragonés han elegido recientemente a sus máximos responsables. En el caso del PAR, Alberto Izquierdo se mantiene como hombre fuerte del partido, después de un año con sucesos procesos orgánicos en los que no ha tenido rival de peso. En el caso de IU, Marta Abengoechea será proclamada el próximo 29 de noviembre como su nueva coordinadora autonómica, en sustitución del diputado Álvaro Sanz, que dio un paso al lado y no optará a la reelección. En el caso de constatarse el «fracaso del PP» con un adelanto, el partido activaría los «mecanismos necesarios» para afrontar esa cita con las urnas.

El liderazgo de Tomás Guitarte no se discute. Teruel Existe no las tiene todas consigo sobre el adelanto electoral, pero sí se siente más fuerte que hace unos meses en la comunidad. Fuentes de la formación destacan "el crecimiento" por el territorio, en especial en las provincias de Teruel (germen del proyecto) y en zonas de Zaragoza. La pugna con el PAR por hacerse fuerte en determinadas comarcas es un secreto a voces en las Cortes e incluso ha habido trasvase de históricos de la política aragonesa, como la alcaldesa de Maluenda, Carmen Herrero.

Los de Guitarte ya han completado la creación de sus organismos de dirección en casi todas las comarcas, una operación ideada hace meses para extender la presencia del partido por la comunidad, haciéndolo más fuerte. Teruel Existe vuelve a estar en el ojo de derechas e izquierdas como socio del centro con el que llegar a acuerdos sin que PP y PSOE necesiten a los partidos más escorados hacia sus lados del tablero.

Podemos Aragón sigue pendiente de renovar su estructura orgánica, con una convocatoria de la Asamblea Ciudadana que podría llegar en las próximas semanas. Las relaciones con su único diputado, Andoni Corrales, siguen rotas, pero el partido morado espera renacer en Aragón después de dos años dramáticos tras la pérdida de cuatro de sus cinco diputados en la pasada legislatura y la desaparición de la práctica totalidad de los ayuntamientos, y tras un trabajo "comarca a comar" para volver a tejer el partido.

Una vez que se convoque la asamblea, el candidato o candidata a coordinador presentará a su equipo, que le acompañará en el Consejo Ciudadano de Aragón, que deberá incluir a un 18% de miembros de origen migrante. Después, si se produce el hipotético adelanto electoral, los morados celebrarán unas primarias para elegir a su cabeza de cartel.