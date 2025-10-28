Pueyo avisa del "hartazgo" de CHA con el Gobierno por el rechazo al Cercanías
El diputado denuncia que Transportes sí contemple el Cercanías entre localidades mucho menos pobladas y sigue reclamando los informes técnicos
El diputado de CHA por Zaragoza integrado en Sumar, Jorge Pueyo, ha mostrado este martes de nuevo su "hartazgo" por el rechazo del Ministerio de Transportes a la creación del Cercanías entre Zaragoza y Huesca y ha advertido al Gobierno de España de que está "jugando con fuego".
"Llevamos un año y medio con esto, el apoyo de CHA está cuestionado", ha insistido Pueyo durante su intervención en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, donde ha preguntado a la secretaria general de Transporte del ministerio, Rocío Báguena, por los estudios que esgrimió el ministro, Óscar Puente, para desechar la línea de cercanías.
Como "socio de investidura", CHA está "sorprendida", ha reconocido Pueyo, con la actitud de Puente. "¿Por qué la cuarta ciudad de España no merece un servicio de cercanías?", se ha preguntado el diputado. Se trata, ha abundado, de "unir la cuarta ciudad de España con la segunda de Aragón", con un flujo diario de hasta 34.000 vehículos y 90.000 personas entre ambas. Ha lamentado, a su vez, que "parece que Zaragoza y Huesca no lo merecen, pero sí Valladolid y Palencia con la mitad de población", y ha recordado que el ministro Puente es vallisoletano.
Báguena ha asegurado que se ha hecho un estudio de viabilidad sobre la línea de cercanías actual, la C1 entre Casetas y Miraflores, que registra un porcentaje de uso del 7,61 %, en el límite inferior de todas las Cercanías de España. Sin embargo, Pueyo no ha tenido acceso al informe, que ya le solicitó al ministro, y que desde Transportes no han compartido.
El diputado de CHA ha reconocido que la actual línea tiene "baja demanda", entre otras cosas porque ha denunciado que los accesos no funcionan, y que es incluso "irrisoria", pero ha defendido que esa línea "no tiene nada que ver con la que se plantea poner en marcha entre Zaragoza y Huesca". Para Báguena, existen "alternativas mejores". El ministerio, en este sentido, ha asegurado no se cierra a hacer "ajustes" en las comunicaciones ferroviarias de Aragón, desde un enfoque "micro".
