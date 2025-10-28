El único pueblo excomulgado de España tampoco cree en Halloween
Trasmoz ha preparado multitud de actividades en su 'Luz de las ánimas 2025'
En una época en la que se celebra más Halloween que Todos los Santos, el único pueblo excomulgado de España sigue fiel a la tradición con un 1 de noviembre muy especial, aunque sí que habrá algunos guiños a la fiesta americana.
En Trasmoz, el pueblo de las brujas y que encandiló a Gustavo Adolfo Becquer, han preparado la jornada 'Luz de las Ánimas 2025', una día con visitas al icónico castillo de la localidad, pasacalles, puestos callejeros, comida y mucho más.
El acto central y el más tradicional es la procesión de las ánimas, un acto por el cual se procesiona de la iglesia del pueblo hasta el cementerio rezando por el alma de los difuntos y cantando 'Los gozos para las ánimas benditas'.
Y también habrá oportunidad de visitar el castillo de la localidad, tanto el sábado de 11.00 a 13.30 y de 15.30 a 21.30, como el domingo, de 11.00 a 13.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en el mismo castillo.
El programa de actividades en Trasmoz
- 10.30 horas - Reparto, vaciado y decoración de calabazas
- 11.30 - Venta de tickets en la Plaza de España de caldero de alubias, sorteo de una cesta y lotería de Navidad
- 12.30 - Manualidades para niños en la Plaza de España
- 13.30 - Reparto de alubias. Cantón.
- 16.00 - Apertura de puertas 'Calles animadas'
- 17.00 - Venta de tickets para bocadillo caliente, sorteo de una cesta y lotería de Navidad
- 17.00 - Cuentacuentos infantil 'Charraire cuenteras' en la pista deportiva
- 18.15 - Pintacaras 'Dúo Sahasrara' en la pista deportiva
- 19.00 - Procesión de las ánimas
- 20.00 - Actuación 'Dúo Sahasrara' en la Plaza de España
- 20.30 - Reparto de bocadillos
- 22.15 - Actuación a cargo de 'Malabaria' en la Plaza de España
- 00.15 - Queimada y música en la Plaza de España
