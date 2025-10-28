El único pueblo excomulgado de España tampoco cree en Halloween

En una época en la que se celebra más Halloween que Todos los Santos, el único pueblo excomulgado de España sigue fiel a la tradición con un 1 de noviembre muy especial, aunque sí que habrá algunos guiños a la fiesta americana.

En Trasmoz, el pueblo de las brujas y que encandiló a Gustavo Adolfo Becquer, han preparado la jornada 'Luz de las Ánimas 2025', una día con visitas al icónico castillo de la localidad, pasacalles, puestos callejeros, comida y mucho más.

El acto central y el más tradicional es la procesión de las ánimas, un acto por el cual se procesiona de la iglesia del pueblo hasta el cementerio rezando por el alma de los difuntos y cantando 'Los gozos para las ánimas benditas'.

Y también habrá oportunidad de visitar el castillo de la localidad, tanto el sábado de 11.00 a 13.30 y de 15.30 a 21.30, como el domingo, de 11.00 a 13.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en el mismo castillo.

El programa de actividades en Trasmoz