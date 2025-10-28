Vecinos de la Magdalena critican que se valle la entrada al Centro de Historias para evitar que duerman personas sin hogar

Arquitectura hostil. La asociación vecinal de la Magdalena "Calle y Libertad" de Zaragoza ha emitido un comunicado para rechazar "la instalación generalizada de vallas en zonas peatonales del barrio". En concreto, denuncian ahora el vallado del acceso al Centro de Historias desde la calle Asalto, una actuación con la que consideran que "se pretende evitar que se refugien para pernoctar las personas sin hogar que habitan en la zona". Desde hace unos meses, un grupo numeroso de gente en situación de calle duerme a diario en el parque Bruil, situado frente al espacio de exposiciones, ante la falta de un recurso habitacional.

Este mismo lunes, una de las personas sin hogar del parque Bruil, Ramón, denunciaba esta actuación. "Antes, cuando llovía, nos poníamos donde el Centro de Historias cuando ya estaba cerrado para no mojarnos. Ahora han puesto unas puertas porque tampoco nos quieren ahí", decía mientras señalaba a los trabajadores que la instalaban. Según explicó, en este momento, con la bajada de temperaturas o cuando llueve, se desplazan a una iglesia cercana. "Como está techada, nos ponemos ahí", explicó.

Desde la asociación de vecinas indican que también hace unas semanas se cercaron los bajos de las viviendas cercanas al parque Bruil por las mismas razones, lo que sostienen que agrava "las indignas condiciones de vida que padecen (las personas sin hogar) y, sobre todo, procurando que el problema desaparezca simplemente esperando su traslado a otras partes de la ciudad en donde su presencia no haga sonrojar a políticas y políticos, técnicas y técnicos de todas las administraciones públicas, y a toda la ciudadanía con techo con un mínimo de sensibilidad y humanidad".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, explicó este lunes que, ante la petición de vecinos de la zona del parque Bruil, desde el consistorio están "intensificando la seguridad para que se sientan más seguros". "Nos han pedido cerramientos para sus edificios y los estamos facilitando", indicó. Chueca subrayó que, ante el problema del sinhogarismo, que está en máximos históricos, "todo lo que es competencia local está siendo atendido".

Chueca incidió también en que el problema de sinhogarismo que vive la capital aragonesa es extensible a otras ciudades de España y subrayó que falta atención por parte del Ejecutivo Central a los inmigrantes que tienen derecho a protección internacional. "Que el Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, no les atienda en extranjería, no les dé asilo en un programa de protección internacional ni, una vez que han finalizado ese programa, aquellos que han podido hacerlo, puedan tener papeles para poder trabajar, aboca a estas personas a vivir a la calle", subrayó.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, ha solicitado este martes que se deje de politizar la situación del sinhogarismo, y en concreto del parque Bruil, y que cada administración se centre en sus competencias. Y, ha agregado, las de Servicios Sociales "son municipales". "Intentar cargar absolutamente todo al Gobierno de Pedro Sánchez creo que nos hace perder el objetivo de lo que estamos intentando hacer, que es sacar a la gente de la calle", ha indicado.