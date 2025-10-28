Zaragoza alcanza máximos históricos de personas sin hogar: "No sabemos cómo solucionarlo"

Entre mantas y cartones. Y también sin nada. En cajeros automáticos y garajes. Y también bajo puentes. El sinhogarismo ha alcanzado sus máximos históricos en Zaragoza y, al menos hasta ahora, no parece haberse encontrado solución ante esta situación que cada vez afecta a más gente. Según los últimos datos recopilados por Cruz Roja, que datan hace dos semanas, la entidad ya ha atendido en lo que va de año a 579 personas en situación de calle. Una cifra que no recoge los recuentos mensuales que la entidad hace en el parque Bruil, uno de los puntos en los que duerme más gente, y con la que superan el total de asistencias realizadas en 2024.

«En el último mes ha habido un incremento muy considerable de personas en situación de calle», alerta el voluntario de la Fundación San Blas y presidente de la Coordinadora de Entidades para Personas Sin Hogar, Javier Muñoz. Según explica, las nueve asociaciones que conforman la organización están «a tope» y registran listas de espera después de que en los últimos meses hubiera habido una ligera bajada.

Pero las cifras han vuelto a subir y, asegura, han alcanzado máximos, al menos que él recuerde. Como ejemplo pone el comedor de San Blas, donde «hace pocos días la cifra era de 130 y ahora supera los 150».

A ello añade que «han aparecido nuevos emplazamientos». Entre los más destacados está el que hay bajo del puente de la Almozara, donde cada noche duermen «entre 40 y 50 personas», concreta. Allí, montones de enseres personales ocupan el suelo, los muebles se adueñan del espacio y el cartón sirve de techo y pared. Y un gran grupo de gente trata de resistir a un cierzo que cada vez azota con más fuerza.

Los cartones también tienen su espacio bajo el puente de los Gitanos, donde un grupo de personas en situación de calle convive desde sus viejos colchones con las obras para reverdecer la orilla del Huerva. Entre ellos, un chico que asoma la cabeza por detrás de las máquinas de obra. «Aquí hay un grupito de 6 o 7 personas durmiendo», detalla. Explica que las edades varían, pero que los más jóvenes rondan los 30 años. Pero él todavía está en su veintena y da un nombre falso, Alfonso, porque prefiere el anonimato.

Asentamiento de personas sin hogar bajo el puente de los Gitanos, este lunes. / Laura Trives

«Antes en la zona del Huerva había poca gente y, ahora, muchísima», afirma Muñoz, que señala este como otro de esos nuevos emplazamientos de Zaragoza. Entre los más numerosos está también el del parque Bruil, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en uno de los principales focos de sinhogarismo de la capital aragonesa y que refleja cómo ha cambiado el perfil de la gente en situación de calle: frente a los adultos con problemas de adicción, gente joven que, en su mayoría, quiere recibir formación.

Pero estos son solo alguno de los asentamientos que reflejan una situación, el sinhogarismo, que no deja de crecer en Zaragoza. Este mismo sábado de madrugada las más de 60 personas que dormían en la estación de autobuses de Delicias, otro de los focos de la ciudad, fueron desalojadas. Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza denuncian la manera en la que se actuó, ya que no se comunicó a los Servicios Sociales del consistorio para que pudieran ofrecer asistencia a quien lo requiriera y, además, se realizó en plena noche.

Sin soluciones a la vista

A la coordinadora le preocupa esta situación que, por ahora, no pueden atender como desearían. «No sabemos cómo solucionarlo. No somos capaces de dar más. Tenemos todas las limitaciones, y no es algo económico. No necesitamos más dinero, sino recursos habitacionales», expone Muñoz.

Es precisamente por esta situación de emergencia, que Muñoz achaca a causas como que muchas solicitudes de asilo son denegadas o las dificultades de acceso a la vivienda, por la que las 9 entidades de la coordinadora se van a reunir este viernes. El objetivo es analizar el escenario y solicitar después un encuentro con la Consejería de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.

Fuentes consistoriales explican que los recursos habitacionales están al completo y apuntan que Delegación del Gobierno tiene que atender a las personas que requieren protección internacional. Asimismo, indican que el Albergue Municipal volverá a estar a pleno rendimiento a partir de noviembre. Será entonces cuando se podrá plantear la posibilidad de habilitar los pabellones de frío, que normalmente abren cuando las temperaturas son mínimas, ante picos de densidad de personas en situación de calle. Este es un reclamo repetido entre quienes duermen en el parque Bruil.

Porque cada vez son más las decenas de personas que duermen entre mantas y cartones, en garajes y bajo puentes. Máximos históricos de sinhogarismo para un Aragón en auge económico.