Los 8 aspectos clave de los jóvenes de Aragón para conseguir trabajo

¿Qué consideran esencial los jóvenes de Aragón para conseguir trabajo? El estudio 'GenZ 2035: futuro en construcción. Retrato de la Juventud Aragonesa', elaborado por el Grupo de Investigación Sociedad, Creatividad e Incertidumbre (Gisci) y presentado esta mañana por la Fundación Basilio Paraíso, da respuesta a esta pregunta después de que entre junio y julio de 2025 se acercaran a los jóvenes aragoneses y les preguntara por sus preocupaciones y perspectivas de futuro.

En relación a la formación y la empleabilidad, sobresale la inquietud que vive el sector juvenil aragonés a la hora de mantener sus trabajos. Con la comunidad bajando la tasa de paro en jóvenes al 13,9%, la inestabilidad sigue estando presente, con trabajos temporales y salarios insuficientes que convierten estas situaciones laborales en inestables, así se refleja en las respuestas de los encuestados en el informe.

Entre estas más de 900 entrevistas a ciudadanos de Aragón, han despuntado ocho aspectos que los jóvenes ven clave para conseguir empleo. En el que más confían es en la preparación y en estar cualificado para dar un buen rendimiento, siendo elegida por un 43,7% de la muestra. Respecto a este punto, este sector de la población ya prefiere o ve más útiles las formaciones profesionales (85,2%) que a las carreras universitarias (59%) a la hora de conseguir empleo, aunque el 76% está de acuerdo en que el tener estudios "abre puertas" de cara al futuro.

Situada en segunda posición de los factores más importantes, con el 32,7% de popularidad, el manejo de nuevas tecnologías y de la informática como una de las llaves para el futuro laboral. En menor medida (28,2%), está el tener una buena red de contactos que te puedan colocar en el mercado o recomendar para algún puesto en concreto. Esta es la opción que más peso tiene para los jóvenes más 'desencantados' con el futuro, denominado "capital relacional", una visión más "negativa" de cómo el mérito sale perdiendo ante estar bien colocado en el mercado con este tipo de ayudas.

Ya observando el resto del top están la motivación propia y la fuerza de voluntad con casi el 27%, casi cinco puntos porcentuales por encima de la capacidad de desenvolverse y comunicarse en otros idiomas. La juventud no tienta tanto a la suerte (12,9%), se basan más en los méritos y la cosecha propia. Y ni para una décima parte, está la habilidad de hablar bien (8,3%) y el tener una apariencia física o buen aspecto (4,7%).

¿Cómo trabajarían satisfechos?

Más del 90% de las personas encuestadas consideran que la estabilidad laboral es esencial en su vida, para así estar más cerca de una plenitud vital al entrar en la vida adulta. Pero ¿qué desean para ello?

Estabilidad contractual, es decir, evadir contratos temporales

Ganar mucho dinero y estar bien valorados

Flexibilidad horaria a la hora de trabajar

Posibilidad de teletrabajar en algún momento

Tener más vacaciones y permisos

Posibilidad de viajar

Una conclusión que ha podido sacar David Pac, sociólogo partícipe en este estudio y miembro de la Gisci es que "los jóvenes quieren tiempo para tener una vida y elegir en qué utilizarlo".

Otro de los datos proporcionados es que casi la mayoría de aragoneses entre 16 y 35 años aspiran a trabajar "de lo que les gusta" es decir, a emprender y a levantar su propio negocio, un 41,6%. Seguido de muy cerca está el presentarse a ser funcionario en la Administración Pública al representar un ideal de estabilidad, prácticamente uno de cada tres jóvenes (36,5%).

Ya de lejos y más perdidas en esta lista de 'deseos', está el trabajar como empleado de alguna empresa, que ni supera el 20%, y como última opción está el hacerse voluntario en alguna ONG, fundación o cooperativa.

Por último, este sector ve a las nuevas tecnologías a la IA como un arma de doble filo. Tres de cada cuatro de los jóvenes encuestados piensan que la inteligencia artificial va a "destruir empleos", pero a cambio va a generar oportunidades con la creación de otros, generando cierto equilibrio.