Alarma en los concesionarios aragoneses: los coches eléctricos se quedan sin ayudas en pleno despegue de ventas

El impulso a la movilidad eléctrica en Aragón corre el riesgo de frenarse justo cuando vive su mayor despegue. Los fondos del Plan Moves III, el programa estatal que subvenciona la compra de vehículos de baterías e híbridos enchufables, se han agotado en la comunidad, como avanzó este diario a finales de agosto. La situación preocupa enormemente en los concesionarios de coches, que no pasan por su mejor momento de ventas y temen un “parón” adicional si no se amplía el presupuesto de la convocatoria de subvenciones.

"Los clientes que compran ahora un vehículo en Aragón tienen que apuntarse a una lista de espera”, lamenta José Ignacio Moya, director general de Faconauto, la patronal española de concesionarios, que reclama al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) medidas "inmediatas" y fondos "adicionales" para dar una respuesta hasta final de año a los compradores en aquellas comunidades autónomas donde se están agotando.

“No podemos dejar a los compradores fuera. La electrificación aún necesita ayudas, no es una tecnología que pueda sostenerse por sí sola en el mercado”, advierte Moya, que lamenta que “las adversidades políticas” estén poniendo en riesgo la transición hacia una movilidad más limpia.

Las solicitudes duplican el presupuesto en Aragón

Hasta el 30 de septiembre, el Gobierno de Aragón había recibido 2.069 solicitudes para la compra de vehículos, por un importe total de 10.700.000 euros, frente a un presupuesto asignado de 5.173.078 euros. Esto supone un déficit teórico de 5.173.078 euros, según datos facilitados por el Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, encargado de gestionar el programa.

Ante la avalancha de solicitudes y el "escaso presupuesto" del plan, el Ejecutivo autonómico ha movido ficha y ha solicitado 11 millones más al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), el organismo del Miteco que gestiona y coordina el programa.

La línea de ayudas destinada a la infraestructura de recarga aún dispone de fondos en Aragón. En este caso, se han registrado 852 solicitudes por un valor de 1.800.000 euros, lo que representa casi el 35% del presupuesto asignado a este apartado, también dotado con 5.173.078 euros.

Algunas comunidades, como Andalucía o Galicia, han trasvasado los fondos sobrantes de la línea de recarga a la de compra de coches eléctricos, según Faconauto. Aragón se plantea hacerlo cuando finalice el año, ya que el proceso administrativo para la aprobación y el pago de las subvenciones continúa en marcha.

Las ventas de los eléctricos se disparan

El mercado todavía no refleja el impacto de este agotamiento, porque las matriculaciones responden a operaciones cerradas hace tres o cuatro meses. Pero los concesionarios dan la voz de alarma y advierten de si no se garantiza la continuidad del programa se producirá un "frenazo" de forma inminente.

"Ahora mismo estamos en unas cuotas de electrificación que rondan el 20% y podríamos llegar al 25%. Sería una pena que este avance se quede parado por la falta de ayudas”, advierte Moya.

Las matriculaciones en Aragón suman 2.529 turismos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) en los nueve primeros meses del año, lo que supone una cuota de mercado del 20,8%, el máximo nivel alcanzado hasta la fecha. Las ventas de estos vehículos han crecido del 129,5% respecto al mismo periodo de 2024, muy por encima del incremento registrado en el conjunto nacional (98%).

Aragón, a la cola del crecimiento general

A pesar del auge de la movilidad eléctrica, el mercado automovilístico aragonés en su conjunto avanza con lentitud. Mientras en España las matriculaciones crecieron un 14,8% hasta septiembre, en Aragón el incremento apenas alcanza el 0,6%, el menor incremento entre todas las comunidades autónomas.

Ante esta “atonía” de las ventas, Faconauto viene reclamando al Gobierno de Aragón un plan autonómico de renovación del parque que complemente al Moves y favorezca la sustitución de los coches más antiguos por modelos menos contaminantes, sean eléctricos, híbridos o de combustión eficiente, al igual que han hecho otras regiones. El Ejecutivo autonómico tenía previsto poner en marcha en 2025 esta iniciativa con un presupuesto de 2 millones, pero ahora lo supedita a la aprobación de los presupuestos de la comunidad.

“El 58% del parque aragonés tiene etiqueta B o directamente ninguna. Hablamos de unos 361.000 vehículos. Es urgente un plan de renovación que incentive la retirada de esos coches, porque no solo reducimos emisiones, también mejoramos la seguridad vial”, subraya Moya para justificar la necesidad de ese plan Renove. La antigüedad media del parque automovilístico es de 15,5 años en la comunidad.

Reformular el nuevo Moves

El director general de Faconauto reclama además una reforma del propio Moves, cuyo sistema de gestión considera “farragoso y poco eficaz”. Actualmente, el comprador debe solicitar la ayuda antes de adquirir el vehículo y esperar meses hasta saber si ha sido concedida. “Hay comunidades donde el cliente tarda hasta dos años en cobrar la subvención”, apunta.

Faconauto propone un modelo de descuento directo en factura, gestionado por los concesionarios, similar al del plan Reinicia Auto Plus, que permitiría agilizar los trámites y dar mayor seguridad al consumidor.

El plan Moves III, dotado con 400 millones de euros, se nutre desde 2025 de los Presupuestos Generales del Estado, tras agotar los fondos europeos Next Generation. Las tres grandes patronales del automóvil (Anfac, Faconauto y Sernauto) han pedido al ministerio una ampliación inmediata que cubra todas las solicitudes en lista de espera y dé certidumbre hasta finales de 2025. De lo contrario, advierten, el despegue del coche eléctrico, tan esperado durante años, podría quedar suspendido justo cuando empezaba a ganar altura.