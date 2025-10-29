Aragón abre la puerta a que los centros privados pongan en marcha nuevas vías de Bachillerato concertado

El plan de concertación del Bachillerato en Aragón deja la puerta abierta a que los centros privados que solo ofertan estudios hasta la Secundaria del el paso y puedan establecer nuevas vías. Así lo ha indicado la consejera de Educación, Tomasa Hernández, que argumentando que buscan defender "la libertad de elección de centro", realiza una apuesta frontal por un modelo educativo que hasta ahora se entendía como subsidiario del servicio público.

El Gobierno de Aragón dedicará siete millones de euros, si se aprueban los presupuestos, a que a partir del próximo curso cualquier centro privado o ya concertado en la comunidad pueda ofrecer la continuidad de sus alumnos en la etapa preuniversitaria. Además, se permitirá que aquellos centros que solo tienen un concierto hasta la Secundaria pongan en marcha nuevas vías. En este momento se calcula que el 50% de los alumnos que terminan la educación obligatoria en centros subvencionados abandonan esta movilidad, algo que según Hernández no siempre obedece a motivos económicos.

La consejera ha calculado un coste de 129.000 euros por curso y clase para sacar adelante esta medida que cuenta con el rechazo frontal de las entidades en defensa de la educación pública. El primer paso para la concentración será asignar en los próximos presupuestos un montante de tres millones de euros que puedan servir para hacer frente al último cuatrimestre del año. El primer curso completo que se financiará será el de segundo de Bachillerato que empezará en septiembre del 26 y un año después ya llegará también al primer curso. La aportación de los padres que decidan escolarizar a sus hijos en el Bachillerato concertado será de entre los 18 y los 36 euros por mes.

Desde el departamento de Educación han calificado como "injusto" que un alumno que ha estudiado en un centro concertado tenga que cambiar de instituto para seguir con su formación, algo que consideran que no pasa en la Formación Profesional.

El nuevo modelo presentado este miércoles se abre a las peticiones de los familiares de las escuelas concertadas, pues en un primer momento solo se había previsto empezar la privatización en unos centros escogidos. En este momento en la comunidad existen 16.000 alumnos de Bachillerato, 3.600 de ellos en la concertada.

El presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón (Fecaparagón), Miguel Ángel Sarralde, se ha mostrado satisfecho por este cambio impulsado por el Gobierno de Aragón tras una reunión con el departamento. "Nos parece muy positivo que ahora tengamos la posibilidad de mantener a nuestros hijos en el mismo proyecto educativo que hemos elegido para ellos", ha señalado. En su opinión esto supone "avanzar en la calidad educativa".

Desde Escuelas Católicas de Aragón, el presidente José Luis Samperiz, ha explicado que la concertación cumple "con una demanda histórica del sector" que será una oportunidad para todos los colegios. El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Aragón, José María Marín, ha indicado que la noticia es "importantísima" por ser una solicitud de "hace muchos años" y que se permitirá que los alumnos no se tengan que marchar a los 16 años. "Permitirá que todas las familias estén en igualdad de condiciones", ha dicho.

Aragón es una de las comunidades autónomas con un menor desarrollo del Bachillerato concertado. Según explican desde Escuelas Católicas, en Aragón ya tienen concertado el Bachillerato desde hace décadas los colegios Santo Domingo de Silos, Buen Pastor, San Valero, Padre Enrique de Ossó, Salesianos y La Salle Santo Ángel, en Zaragoza, y, en el resto del territorio aragonés, Salesianos Monzón y Salesianos La Almunia de Doña Godina.

La concertación en estos centros, "que nadie pone en entredicho", recalcan, procede de dos etapas diferentes: de las antiguas secciones filiales que estos centros ostentaban relacionados con institutos públicos, y de la última ampliación de la concertación, en 2006, cuando algunos centros concertaron Infantil y otros, Bachillerato.