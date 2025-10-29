Las ayudas de Aragón un año después de la Dana: los afectados ya han recibido más de 7 millones

Ha pasado un año desde que la dana que azotó la Comunidad Valenciana hiciera también estragos en Aragón. El Gobierno aragonés, que se volcó en la reconstrucción de localidades como Paiporta, ante la demanda de auxilio de la Generalitat valenciana, ha hecho balance también de las ayudas que tuvo que habilitar ante las consecuencias de las lluvias torrenciales en distintos municipios de Aragón. Según ha concretado la portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ya se ha abonado el 77% de las ayudas solicitadas por los afectados.

Este miércoles, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento, a instancias del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, del balance de las ayudas que el Ejecutivo autonómico ha concedido con motivo de los fenómenos meteorológicos adversos que se produjeron en los meses de agosto y octubre de 2024.

En cifras, el Gobierno de Aragón ha asignado un total de 9.180.910,02 euros en las diferentes líneas de subvenciones que han puesto en marcha los departamentos de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Presidencia, Economía y Justicia; y Medio Ambiente y Turismo. Una suma que no supera las cuantías inicialmente consignadas y que ascienden a 11.112.713,72 euros.

Con respecto al estado de tramitación de las diferentes solicitudes recibidas, el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública ha notificado que ya se han abonado ayudas por un importe de 7.070.000 euros, lo que supone un 77% de la cuantía asignada.

A esta convocatoria se le añaden, a su vez, las impulsadas por el Gobierno de Aragón por los fenómenos atmosféricos adversos que se han producido en los meses de junio y julio de 2025. En total, en los dos últimos años se ha establecido una partida presupuestaria de ayudas por 35,2 millones de euros, asignándose a fecha de hoy el 72% del total. Es decir, 25,4 millones de euros aproximadamente.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha mostrado hoy su reconocimiento y recuerdo a las víctimas que dejó la dana. "Fue un drama que a todos nos conmocionó y se sigue trabajando para recuperar la normalidad en todos los lugares afectados", ha recordado Vaquero.

"Quiero recordar también la inmensa cascada de solidaridad que se produjo por parte de los aragoneses, a título individual y desd el Gobierno de Aragón, porque eso sigue siendo un gran legado de convivencia y fraternidad", ha defendido Vaquero.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en una imagen de archivo tras el Consejo de Gobierno. / GOBIERNO DE ARAGÓN

"Del Gobierno de España todavía no se ha recibido ni un euro"

Asimismo, la portavoz ha destacado que las cifras demuestran "el compromiso del Gobierno de Aragón y su respuesta ágil, rápida y para anticipar las ayudas a todos los sectores afectados". Sin embargo, ha criticado que "esto no está pasando con el Gobierno de España", y ha denunciado los "retrasos" que están padeciendo los municipios y particulares.

"Aún habiéndose declarado como zonas especialmente afectadas por el Consejo de Ministros, todavía no se ha recibido ni un solo euro de las ayudas", ha denunciado. "El alcalde de Montalbán está muy preocupado porque las viviendas tienen riesgo de colapso y no están recibiendo la ayuda necesaria", ha expresado Vaquero, que ha contrastado la "eficacia y agilidad del Gobierno de Aragón" con la "ineficacia" del Ejecutivo central.

"Tener una ministra aragonesa en el Consejo de Ministros no está sirviendo a los aragoneses para tener más agilidad. Le pedimos al Gobierno de España que tenga agilidad y eficacia en la gestión de las ayudas", ha reclamado Vaquero.

Decretos de ayudas ante la emergencia

Desde el Gobierno de Aragón han recordado la puesta en marcha de una normativa que, a partir de ahora, servirá como 'paraguas' ante fenómenos adversos de cualquier tipo.

Ante cada uno de los fenómenos atmosféricos adversos que ha vivido la comunidad, el Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto de ayudas específico con el objetivo de regular la concesión de esas cuantías fundamentales para la reparación de infraestructuras del sector primario, carreteras, afecciones en empresas o daños en el entorno natural.

El pasado 2 de octubre, en un Consejo de Gobierno extraordinario, se aprobó el Decreto-ley 6/2025, acuerdo marco que establece un procedimiento jurídico estable y predecible para atender a los afectados y agilizar la vuelta a la normalidad en las zonas siniestradas. Así, regula todas las medidas urgentes para la reparación de daños y pérdidas por las lluvias torrenciales y por cualquier otra emergencia de protección civil que pueda afectar a Aragón en el futuro.

El Decreto-ley 6/2025 contempla subvenciones y ayudas directas para particulares, empresas, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para la restauración de infraestructuras públicas y servicios esenciales. Entre las medidas adoptadas destacan las subvenciones para la reparación de viviendas dañadas; compensaciones por daños en explotaciones agrícolas y ganaderas; ayudas a establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles afectados; subvenciones para la restauración de infraestructuras municipales, de riego, medioambientales, del ciclo integral del agua y carreteras; reducción de plazos administrativos y tramitación urgente de subvenciones; convenios con entidades financieras para facilitar líneas de crédito y moratorias a los afectados; posibilidad de compensar cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles en viviendas y fincas rústicas dañadas.

Las personas, empresas y entidades afectadas por las lluvias torrenciales podrán solicitar las ayudas una vez se publiquen las bases reguladoras y las convocatorias específicas por parte de los departamentos competentes del Gobierno de Aragón.