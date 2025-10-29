CATL y Stellantis pondrán la primera piedra de la gigafactoría de baterías en Aragón el 26 de noviembre

La gigafactoría de baterías que CATL y Stellantis van a construir en la factoría de Figueruelas dará el próximo 26 de noviembre un paso definitivo en este proyecto estratégico para todo Aragón. Se trata de la colocación de la primera piedra del proyecto que supone la presentación en sociedad también de la 'join venture' que ambas firmas han sellado para hacer realidad esta apuesta de futuro en la comunidad.

Se trata de un evento para presentar oficialmente Contemporary Star Energy, que es como se ha bautizado esta 'join venture' creada por Stellantis y CATL "para producir baterías de vehículos eléctricos en Figueruelas". Un acto de primer nivel en Aragón por lo que representa esta unión para el futuro de la comunidad en el que también se pretende que todos los asistentes sean "testigos de los inicios de la construcción de nuestra gigafactoría".

Se trata de un evento abierto a invitados llegados también de fuera de la comunidad para una puesta de largo muy esperada en Aragón, a pesar de que en los últimos meses ya se han dado pasos importantes encaminados a la construcción de la gigafactoría de baterías.

De hecho, tal y como ha adelantado en exclusiva EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ya están buscando adjudicatarios para cuatro contratos distintos que formarán parte de esa construcción de la factoría, una tanda de licitaciones de obras vinculadas al proyecto que llegan justo cuando acaban de finalizar los trabajos de los movimientos de tierra en la parcela anexa a la planta de Stellantis en Figueruelas.

En total, ha puesto en el mercado contratos por un valor global de más de 50 millones de euros, que formarán parte de un montante global orientado a esaos 4.100 millones de euros que supondrá esta inversión, que creará unos 3.000 empleos directos.

Las cimentaciones de la futura planta de fabroicación de baterías, valorada en un presupuesto de 16,5 millones de euros, la obra civil para habilitar nuevas oficinas específicas para CATL en la planta de Figueruelas por valor de 1,7 millones, o la construcción de alojamientos para el personal que la multinacional china pretende traer del país asiático para acometer las obras de construcción y puesta en funcionamiento de la gigafactoría, en torno a 2.000 empleados, que parte con una estimación económica de 6,5 millones.

Son contratos ya en marcha que falta por rubricar y que coinciden con esta presentación en sociedad que será el aldabonazo definitivo a su proyecto en Aragón. Mientras sigue sin resolverse, precisamente, una cuestión clave como es la búsqueda de suelo para levantar esos alojamientos en el entorno de la factoría de Figueruelas.

De hecho, llama la atención que mientras el Ministerio de Migraciones empieza a resolver los primeros expedientes para conceder visados a esos trabajadores chinos de CATL, lleva seis de momento aprobados y al menos otros 34 en tramitación, esta elección de terrenos sigue sin producirse. Con el Gobierno de Aragón aún expectante y pendiente de que la multinacional elija y se impulse la construcción de esos alojamientos, y varias firmas aragonesas, y de fuera de Aragón, ya tanteadas por la compañía china para sondear precios sin cerrar ninguna contratación.

Puede que la colocación de la primera piedra de la gigafactoría sirva como aldabonazo para desatascar esta y otras cuestiones, se empiecen a cerrar contratos y, por fin, poner fecha al inicio de las obras, de envergadura, que esta inversión milmillonaria tiene prevista en la comunidad.