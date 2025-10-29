Un colectivo ornitológico ya alertó de la presencia de gripe aviar en Aragón hace trece días

Las entidades ornitológicas aragonesas han lamentado que el Ejecutivo autonómico haya tardado "más de lo normal" en tomar medidas ante la llegada de grullas contaminadas. Aseguran que se había dado el aviso sobre la presencia de ejemplares sospechosos en La Sotonera hace trece días y que de forma paralela se había "dado la voz de alarma" por la muerte regular de ejemplares afectados por gripe aviar en Alemania.

El Grupo Ornitológico Oscense (GOO) difundió hace trece días en sus redes sociales las imágenes de una grulla común que "no lograba levantar el vuelo", pues en ocasiones las patas no la sostenían y que "perdió el equilibrio y cayó varias veces al suelo". Formaba parte de un grupo de 150 animales que se posaban en la orilla, pero esta se mantenía alejada de la bandada.

En este momento dieron aviso a un Agente de Protección de la Naturaleza (APN) que pudo observar cómo el animal se había refugiado en el río Sotón y que, poco después, elevó el vuelo para desaparecer en dirección al embalse. Los síntomas "hicieron pensar que ya era portadora del virus", pues tanto en Francia como en Alemania se estaban dando cientos de casos de infecciones.

Desde el Grupo Ornitológico Oscense explican que a partir de ese momento trasladaron su preocupación ante la posibilidad de entrada de una gran cantidad de aves con gripe aviar en España, una predicción que se ha cumplido en las últimas horas. Además, recuerdan que en estos casos es necesario retirar los ejemplares contaminados para evitar que sean comidos por otros animales y que se pueda trasladar la enfermedad.

El presidente de la entidad, Nacho Arizón, ha recordado igualmente recordado que la propia asociación lleva un tiempo "cumpliendo a rajatabla las medidas higiénicas en las jornadas de anillamiento", con aplicaciones de hidrogel a todos los participantes, incluidos los externos, toda precaución es poca. "La llegada de ejemplares con gripe es cíclica, por eso intentamos estar alerta cuando vemos que se extiende por otras comunidades", confirma.

Por su parte, el consejero ha señalado este miércoles que sería "absurdo" afirmar que no existe una preocupación en el departamento, pero creen que la actuación está siendo precisa. "Estamos ante una enfermedad que en otros países y otras zonas de España está causando bastantes daños", ha dicho. Además, ha señalado que el sector avícola es "muy importante" para la comunidad, con explotaciones de gran tamaño.

La consejería indica que las medidas que se han tomado son "razonables" y que han sido habladas con las empresas y el sector. El objetivo es mantener el confinamiento de las aves hasta el 28 de febrero, el periodo en el que las aves migratorias, que son el principal vector de transmisión de la enfermedad estarán presentes en los humedales de la comunidad.

Rincón ha dicho que van a mantener las reuniones con el sector y la vigilancia en las granjas. "De momento la situación está controlada y no tenemos constancia de ningún foco en ninguna explotación", ha señalado. La estrategia de confinamiento se debe a que la vacunación es "cara y compleja" por tener que realizarse en granjas con decenas de miles de animales.

El consejero ha dicho que por el momento no se contemplan "medidas de apoyo a los ganaderos", a los que ha animado a redoblar las medidas de bioseguridad en sus granjas. "Tenemos un sector muy profesional que sabrá tomar medidas y tener las explotaciones en las mejores condiciones, no podemos olvidar que las granjas grandes son todas muy seguras", ha dicho este miércoles en el congreso de la Unión de Pequeños Agricultores de Aragón (UPA).