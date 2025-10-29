Cronología de una epidemia aviar en Aragón: de una grulla enferma en La Sotonera al confinamiento de gallineros

La gripe aviar ha vuelto a provocar el confinamiento de aves en Aragón con la llegada de las especies migratorias infectadas en el centro y el norte de Europa. La situación preocupa al sector avícola en la comunidad y la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón aprobó el pasado martes una serie de medidas sanitarias urgentes para prevenir la propagación de esta enfermedad tras detectar la semana pasada la presencia de grullas comunes muertas en humedales como la laguna de Gallocanta.

El Gobierno de Aragón confirmó la presencia de gripe aviar en cadáveres de aves silvestres hallados en varios puntos de la comunidad el lunes 27 de octubre, cuando en ese momento ya se había recogido cadáveres de hasta 250 ejemplares. Este miércoles la cifra oficial de ejemplares muertos supera el medio millar, 350 recogidos en Gallocanta.

También se detectaron casos en el embalse de La Sotonera, Cinco Villas, Aranda, Bajo Aragón (como Alcañiz y Andorra) y la Comunidad de Calatayud. Este brote de enfermedad, que se repite en otros puntos de España, ha obligado a confinar a todas las aves de granja de Aragón, especialmente aquellas que se criaban en espacios abiertos, como las gallinas ponedoras.

En el ámbito de las competencias del departamento de Medio Ambiente, encargado de la recogida de los cadáveres, se ha reforzado el operativo en Gallocanta con dos cuadrillas de SARGA —formadas por un total de 14 personas— que ya están trabajando sobre el terreno, y con la instalación de cuatro contenedores adicionales para el almacenamiento de los cuerpos.

La preocupación por estos ejemplares muertos, en todo caso, viene de bastante atrás. Los colectivos ecologistas aragoneses señalan que el 17 de octubre ya detectaron en La Sotonera un ejemplar de grulla común que mostraba síntomas de estar afectada por la gripe aviar.

Y además, señalan que el día siguiente ya se tuvo constancia de un animal afectado en Navarra que finalmente se ha conformado como un caso positivo.

Esta crisis no es la primera a la que hace frente la comunidad. De hecho, en febrero de 2023 ya se elevó la preocupación entre los ganaderos aragoneses, especialmente los que tienen sus explotaciones en la zona cercana a Lérida, donde se hicieron sacrificios masivos de aves. También se trabajó en un brote a comienzos del mes en la Estanca del Gancho, en Ejea de los Caballeros tras hacerle varias pruebas a numerosas gaviotas halladas muertas en el entorno de esta laguna. Según pudo saber este diario, además del trabajo en la toma de muestras, efectivos del Seprona en la zona llevan trabajando unos días en la retirada de los cadáveres y en la limpieza de la zona en la que vivían las aves.

La preocupación en el conjunto de Europa está presente desde inicio del año 2022, con un brote significativo de esta variedad de la gripe aviar en la ruta migratoria occidental, que también afectó a las grullas.