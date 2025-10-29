El pequeño pueblo de Aragón donde se ha registrado la temperatura más baja de España: casi -9 grados

El otoño no está siendo nada frío hasta el momento. Aragón está viviendo un octubre con temperaturas por encima de lo normal y la previsión meteorológica indica que los valores se van a mantener tal como están al menos hasta principios de noviembre. Las máximas en Zaragoza, Huesca y Teruel se colocan a diario cerca de los 20 grados de máxima en las horas centrales del día mientras que las mínimas ni llegan a bajar de los 10 grados de madrugada.

Después de un comienzo de mes bastante seco en general, las precipitaciones provocadas por la llegada de la Borrasca Benjamín se convirtieron en protagonistas en el Pirineo y el Sistema Ibérico. Además, la llegada de un frente atlántico también va a traer lluvia para lo que resta de semana en todo Aragón incluido Zaragoza capital donde ya ha sido necesario sacar el paraguas este miércoles por la mañana.

Los registros de temperatura están siendo similares en toda España. Los primeros días de esta última semana podrían considerarse los más fríos del mes tal como ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Durante la madrugada del domingo 26 al lunes 27 de octubre, la temperatura más baja en todo el país se registró en la estación meteorológica de Cap de Baqueira en Lérida con -6,3 grados. El podio, según los datos oficiales, lo completaron Puerto del Pico en Ávila (-5,4) y Astún-La Raca (-4,3).

Ruta hasta Astún La Raca / ASTÚN

Este descenso de las temperaturas mínimas trajo a varios puntos de Aragón las primeras heladas del otoño, sobre todo, en el Sistema Ibérico de Teruel tal como explicó en redes sociales MeteoAragón. La cuenta especializada en aportar datos y curiosidades meteorológicas de nuestra comunidad también publicó un mapa con los pueblos donde había hecho más frío en Aragón durante la madrugada del pasado lunes.

En Monteagudo del Castillo, un pequeño municipio situado entre Cedrillas y Allepuz, se alcanzó la temperatura más baja del país con -8,3 grados teniendo en cuenta los valores publicados por la AEMET en su página web. En otro pequeño pueblo de Teruel como Fortanete, los termómetros bajaron hasta los -6,3 grados, los mismos valores que en Baqueira.

Así es Monteagudo del Castillo

Por lo tanto, el pueblo más frío del otoño hasta el momento en toda España ha sido Monteagudo del Castillo. Este municipio de tan solo 43 habitantes en 2024 según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene un legado medieval que aún se conserva entre sus calles. Por ejemplo, aún están erguidos los restos de su castillo o de las murallas.

Su monumento más destacado en la actualidad es la imponente iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Este templo de estilo gótico renacentista tiene una única nave cubierta, capillas laterales y cabecera poligonal.