El gigante logístico Panattoni reconoce a Eigo como la mejor constructora de la península Ibérica
El galardón, entregado este año por primera vez, pone en valor el buen hacer de la compañía aragonesa
La empresa aragonesa Eigo Construcciones ha sido reconocida con el Premio a la Mejor Constructora de la Península Ibérica durante la Gala Panattoni 2025, celebrada el pasado jueves 23 de Octubre en Varsovia, sede de las oficinas centrales de la multinacional en Europa.. Al evento del promotor inmologístico europeo más activo, asistieron cerca de 3.000 invitados y se entregaron premios en 21 categorías distintas repartidos entre 10 países europeos.
El galardón a la mejor constructora de España y Portugal fue entregado este año por primera vez con el objetivo de reconocer la "excelencia técnica, la fiabilidad y el compromiso con la sostenibilidad "de Eigo, según explicaron desde el gigante de la promoción logística Panattoni.
Además, esta distinción pone en valor la relación de confianza y colaboración que ambas compañías mantienen desde 2020, cuando Panattoni inició su actividad en España y eligió a Eigo como su primera empresa constructora. Desde entonces, la firma aragonesa ha llevado a cabo siete proyectos para Panattoni que suman más de 232.000 metros cuadrados, y actualmente trabaja en la nueva plataforma logística para Leroy Merlín en Antequera (Málaga), con una superficie de 28.500 metros cuadrados.
El reconocimiento fue entregado por Gustavo Cardozo, Managing Director & Partner of Panattoni Spain & Portugal y fue recogido por el director general de Eigo, Ricardo Martínez Jordán, y por el director comercial, Gregorio de León, en representación de la constructora aragonesa
Con este galardón, Eigo se consolida como una de las empresas referentes en la construcción inmologística en el sur de Europa, un sector que continúa en expansión impulsado por la digitalización, la sostenibilidad y la demanda de nuevas infraestructuras adaptadas a la economía global.
Desde Eigo expresaron su "más sincero agradecimiento" a Panattoni por este reconocimiento, que "nos impulsa a seguir apostando por la innovación, la excelencia y la sostenibilidad en cada uno de nuestros proyectos".
"Compartimos este logro con todo nuestro equipo y colaboradores, cuyo esfuerzo y compromiso hacen posible alcanzar nuevos estándares en la construcción industrial y logística", destacaron.
Fundada en 2016 en Zaragoza, Eigo es una empresa de construcción especializada en el sector logístico e industrial, con proyectos incluyen desde naves industriales y grandes centros logísticos y de distribución, hasta los modernos y técnicamente exigentes como los centros de datos.
El equipo de la empresa constructora, formado por más de 200 profesionales, aúna la experiencia de personas con más de 25 años en el sector y el vigor del joven talento formado en la compañía.
