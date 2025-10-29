El Gobierno de Aragón evita valorar la actuación de Mazón un año después de la dana

El Gobierno de Aragón ha evitado valorar la actuación del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, un año después de la Dana que provocó la muerte de más de 200 personas en la Comunidad Valenciana. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, asiste esta tarde en Valencia al funeral de Estado por las más de 200 víctimas mortales que dejaron las inundaciones, un recuerdo para todas las víctimas empañado por la polémica que sigue rodeando al 'president', con nuevas informaciones que destacan las incoherencias y los vacíos en el relato de la actividad del presidente en las horas clave en las que se desarrolló la tragedia.

La portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha evitado ahondar en estas últimas informaciones y ha declinado "entrar en el debate" sobre la actuación del presidente valenciano. "Respecto a toda la información que está apareciendo en los últimos días, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos, no vamos a entrar en el análisis de quien ya lo está haciendo, que es la Justicia, principalmente, y los medios de comunicación, que publican las noticias que tienen", ha resumido Vaquero, como parte de uno de los Ejecutivos autonómicos que más se volcó con la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras el paso de la dana.

"En un día como hoy, y en un momento en que estamos rememorando una situación trágica y dramática, creemos que no es el momento para empezar a analizar lo que aparece ni lo que deja de aparecer... La determinación personal de asistir o de no asistir de quienes en estos momentos están llamados a asistir a ese funeral de Estado", ha declarado Vaquero, como portavoz de un Gobierno que desde el inicio ha evitado valorar la gestión de la tragedia por parte de Mazcón.

"Nosotros trasladamos nuestro recuerdo y nuestro apoyo a las víctimas, a sus familias, y a una tierra con la que mantuvimos unos grandes lazos de solidaridad y lo seguimos haciendo", ha defendido Vaquero, que ha expresado también su deseo de la "mayor recuperación posible en el menor tiempo posible" para todos los municipios afectados. "Valencia es un motor económico del conjunto del país y merece la pena pasar página de esta historia, pero sin olvidar a las víctimas", ha añadido. "Pero no vamos a entrar en cuestiones que generen debate, no es el día", ha considerado Vaquero, en el aniversario de la dana.