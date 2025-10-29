¿Por qué hay cada vez más personas sin hogar en Zaragoza?

Lo cuentan las entidades, lo avalan los datos, lo evidencia la calle: el sinhogarismo ha alcanzado máximos históricos en Zaragoza. Solo en lo que va de 2025, Cruz Roja ya ha atendido a más personas en situación de calle (579) que en todo el año pasado, y los recursos habitacionales de las asociaciones y también del ayuntamiento están al completo. Y todo ello en un Aragón en el que, en los últimos meses, han aterrizado centros de datos, renovables, logística y automoción. ¿Por qué, entonces, crece cada vez más el número de sintecho? Desde las entidades sociales ponen el foco en dos puntos: el problema de acceso a la vivienda y el cambio del perfil.

Por partes. Las entidades sociales señalan que en Zaragoza, así como en el resto de ciudades, "hay una falta de vivienda asequible". Mientras el sinhogarismo bate sus récords, el precio medio del alquiler no deja de crecer. Y es más. Inciden en que "no es solo el acceso un piso, sino también a una habitación". "Muchas de las personas con las que trabajamos viven en cuartos alquilados y están pagando lo que pagábamos hace unos años por un apartamento entero", denuncian desde San Antonio.

Porque, remarcan, "hay una gran desproporción entre los ingresos que tienen las personas y los precios para acceder a la vivienda". A los costes desorbitados suman los criterios de acceso al alquiler. "En muchas ocasiones piden fianzas, unos ingresos demostrables...", ejemplifican. Es esta así una de las causas por las que los recursos habitacionales que ofrece tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como las asociaciones que integran la Coordinadora de Entidades para Personas Sin Hogar de la capital aragonesa están completas.

Ello lo vinculan con el cambio de perfil del sinhogarismo. "Hay un aumento de la población joven, sobre todo menor de 30 años", indican desde las asociaciones. En San Antonio, por ejemplo, pusieron en marcha un proyecto piloto junto a otras entidades sociales de España para dar respuesta al sinhogarismo juvenil. Un 30% estaban por debajo de la treintena. Un ejemplo de ello es el asentamiento del parque Bruil, donde incluso han dormido personas que estaban en su veintena, pero también otros focos como el puente de los Gitanos o de La Almozara.

A ello añaden cambios también en la situación de la mujer sin hogar, ahora más visibilizada que antes con, lamentan, los riesgos que ello conlleva. "No sabemos si ha aumentado el número o es que ahora están menos ocultas, pero desde las entidades nos preocupa", comparten.

En la línea del incremento de la población joven en situación de calle, las entidades remarcan que el foco no se tiene que poner solo en la población inmigrante porque, remarcan, "también hay un número de jóvenes que estaban en un sistema de protección institucionalizado y que no pueden acceder a una vivienda". Asimismo, se producen desplazamientos de personas desde otras ciudades a Zaragoza porque la capital aragonesa es "acogedora y tiene un buen tamaño al no ser muy pequeña ni tampoco muy grande". "La respuesta es más rápida, las citas en los recursos públicos no tardan tanto...", apuntan. "Damos muy buena atención, porque hasta hoy en Zaragoza nadie se quedaba sin comer", concretan desde la Coordinadora.

Con todo, los recursos de atención para las personas en situación de calle están al límite y los trámites también son un problema importante ahora también. "Hay que favorecer los jóvenes migrantes que se han quedado en la calle y que se están chocando con cosas todos los días. Tienen ganas de formarse y de trabajar, pero los trámites de regulación y de documentación son lentos y les retrasa todo", explican.

Por eso, desde las asociaciones apuntan que parte de las soluciones deben ir "de la mano de la prevención". "Hay que atajar el problema y favorecer el acceso a la vivienda a la población joven", subrayan. Las entidades ponen en valor la relación que tienen con el Ayuntamiento de Zaragoza, que describen como "muy cercana". "Hay una sensibilidad para con el tema, pero necesitamos recursos", concretan.

"El sinhogarismo no es algo nuevo en Zaragoza, pero a este nivel no había ocurrido nunca. Antes no se veía a personas durmiendo en cualquier punto de la ciudad, en cualquier barrio, en cualquier lugar. Es importante llamar a la sociedad y sensibilizar. Esta nueva realidad va en aumento y, si no nos unimos, irá a más. Y ninguno está libre de esta situación: te llega una situación sobrevenida y te quedas en la calle", subrayan las entidades que, admiten, la crisis migratoria ha provocado un aumento en el número de personas en situación de calle.