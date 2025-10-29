Javitxu (Los 6 de Zaragoza): "Los tres pilares de la represión del Estado son la judicatura, la policía y el Gobierno"

¿Cómo es su vida después de más de un año en prisión?

Es complicado, es muy raro readaptarte a la vida normal después de estar un año y medio en la cárcel. Voy a tratamiento psicológico porque tengo estrés postraumático e intento hacer vida normal poco a poco. Por suerte he podido reenganchar en el mismo trabajo.

¿Se puede hacer vida normal?

No, no. No sé si es por paranoia o por lo que sea, pero siempre tienes la sensación de que alguien te reconoce. A mí me soltaron justo antes de las Fiestas del Pilar y en la semana de Pilares, cada vez que salía, sentía como que me estaba mirando la gente. Es una sensación rara.

¿Cómo es volver a estar con su familia, amigos y círculos más cercanos?

Es una sensación muy bonita. En prisión te acostumbras a tener el tiempo limitado para estar con tu familia: las dos horas del vis a vis, los ocho minutos de la llamada de teléfono, los 45 minutos hablando por los cristales. Todo el tiempo es limitado y el volver a estar en casa de tu madre de comida familiar, con tu abuela, tu hermana y tu pareja... es algo maravilloso. Que se pueda alargar la charla todo lo que quieras.

¿Cómo han vivido ellos este año?

Creo que ellos han vivido el proceso del año en prisión peor que yo. Es la impresión que me da, porque yo me he sentido muy arropado en todo momento, a través de cartas, con la plataforma y con el apoyo y la solidaridad que me llegaba. También porque mi familia estaba muy preocupada por mi situación en prisión. Intenté ser lo más fuerte que he podido y creo que ellos están mucho más felices de que esté fuera de lo que lo estoy yo, porque sigo asumiendo la noticia.

¿Cómo es la cárcel que ha vivido usted?

Un ambiente muy hostil. Saco la conclusión de que la cárcel es, aunque la comparación sea muy fea, como un centro de concentración para pobres. Mucha pobreza y mucha miseria. He salido con muchas ganas de denunciar todo lo que he vivido ahí dentro.

El año en prisión no ha frenado su actitud política y reivindicativa.

No, la ha alimentado. Lo comenté el otro día en una entrevista y lo sigo diciendo, que a mí esta experiencia me ha dado una misión vital que es denunciar el sistema penitenciario. Se habla mucho de que es un hotel o que se vive bien ahí dentro, pero nada más lejos de la realidad. Es lo más feo de la realidad. Comidas muy insalubres, malos tratos hacia los presos por parte de los funcionarios... Tus derechos se quedan en la puerta, no hay ahí dentro. Es muy triste.

Denunciáis que habéis sigo "castigados" como medida "ejemplarizante", pero quiere seguir protestando.

Claro. Porque si no quisiese seguir en la denuncia social y político nada de esto tendría sentido. La plataforma crea la campaña precisamente para asegurar que merece la pena salir a la calle para reivindicar tus derechos y ejercer derechos democráticos. No tendría sentido que yo saliese diciendo que quiero una vida tranquila en el sofá y estar jugando a la Play todo el día. Tengo muchísimas ganas de seguir adelante y protestando.

Criticáis que la situación, al estar dos fuera, deja un dividido el nombre de Los 6 de Zaragoza.

No hay ninguna explicación a por qué dos personas siguen todavía en prisión por el mismo caso. Lo que entendemos como plataforma es que lo que se pretende es acallar toda esta oleada de protestas y apoyo solidario a los seis. El Gobierno suele regalar este tipo de victorias parciales a los movimientos populares. Entiendo que es algo en clave electoralista o populista, pero nosotros no solo exigimos que salgan los dos compañeros de prisión, también la derogación de la Ley Mordaza o una reforma antipunitiva del Código Penal.

¿Ven un intento de dividir a la plataforma?

Yo creo que sí. Un intento de dar a las clases populares una imagen de que desde el Gobierno se ha hecho lo que se ha podido. Es lo que lleva haciendo el Gobierno más progresista de la historia desde que hicieron la coalición. Que parezca que han hecho algo de cara a las cámaras y los medios de comunicación, dar un mensaje de que hacen cosas. Pero es que nosotros les votamos para que hagan esas cosas.

¿Cómo ve que partidos políticos lo celebren como una victoria propia?

Que se ponga la medalla el que quiera. Yo tengo claro que es una victoria popular que se ha conseguido desde la movilización colectiva. El papel principal lo ha tenido la plataforma, ejemplo de cómo diferentes organizaciones, sindicatos e individualidades se unifican por un objetivo común. Es un trabajo que se ha hecho desde la base y pisando asfalto, pero la labor en las instituciones también es importante.

Denuncia casos como Las seis de la Suiza o el juicio de esta semana contra la Plataforma Antidesahucios. ¿Considera que hay represión contra estas organizaciones?

Claro. Nuestra actuación no es excepcional. Hemos podido comprobar que somos parte de la norma con la que actúa el Estado español. La represión tiene tres patas. Las dos obvias son la judicatura y la policía, que te detiene y miente en sede judicial. Pero hay que señalar también al Gobierno, que mantiene el margo legal que hace posible este entramado represivo. Parte del auge reaccionario viene por ahí y el Gobierno es responsable directo.

¿Habría hecho algo diferente el día de la manifestación?

Sí, tomarme un café con leche en otro bar (sonríe).

Ustedes se manifestaron en 2019 contra un partido, Vox, que no deja de crecer en las encuestas. ¿Cómo lo siente?

Con pena y frustración, porque es un problema a nivel global. Hay una ola de auge reaccionario y que la respuesta que se tiene que dar es en la misma clave. Debemos de movilizarnos desde el feminismo, desde los colectivos migrantes, desde la defensa de la vivienda y desde los movimientos de base. Es lo que tenemos que hacer para ganar el discurso. Creo también que lo hace el Gobierno, al estar atrincherado y metiendo miedo a la población de un Gobierno PP-Vox. Deben ser más valientes y tomar medidas de izquierdas de verdad, que es como se frena a la extrema derecha. No se frena solo con un discurso más eficiente, sino dando a la población una cierta seguridad de que las medidas de izquierdas sirven. Una Ley de Vivienda eficiente, la derogación total de la Ley Mordaza, medidas para paralizar todos los desahucios... Medidas así podrían frenar el auge de la extrema derecha.