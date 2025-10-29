Luz verde a la unión de las estaciones de Astún y Candanchú con un telecabina de 3,5 kilómetros
La fase cero empezará de forma “inminente” con un presupuesto de casi 30 millones de euros
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde definitiva al PIGA para la unión de las estaciones de Astún y Candanchú a través de un telecabina de 3,5 kilómetros. La portavoz del Gobierno de Aragón ha anunciado que la intención es que las obras comiencen de forma inmediata, salvo si lo impiden las condiciones meteorológicas, que se haría en abril de 2026. La fase 1 se comenzaría a partir de 2030, y la última, a partir de 2035. La previsión es que la primera parte de las obras se pueda poner en marcha en noviembre de 2027.
A partir de 2030, comenzaría la primera fase, y a partir de 2035, para la fase 2. Para entonces, se prevé la ampliación a 96 cabinas y el transporte de 2.400 personas por hora.
