'National Geographic' descubre el bosque mágico de Aragón perfecto para fotografiar en otoño
Una ruta sencilla y familiar permite disfrutar de este rincón en su máximo esplendor
La llegada del otoño transforma el Pirineo aragonés en un espectáculo natural de colores imposibles. Con el cambio de estación, las hojas de los árboles pierden su tono verde al degradarse la clorofila por la falta de luz y las temperaturas más frescas. En su lugar, emergen los pigmentos que permanecían ocultos —carotenos y xantofilas—, responsables de los tonos amarillos, naranjas y marrones que tiñen los bosques.
Este fenómeno efímero, visible solo durante unos días o semanas, convierte los parajes del norte de Aragón en un destino imprescindible para senderistas y amantes de la fotografía. Lo sabe bien 'National Geographic', que ha puesto el foco en uno de los enclaves más mágicos y fotogénicos de la comunidad: el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Un bosque de cuento en el corazón del Pirineo
En un artículo titulado “Radiografía del bosque más mágico de Aragón”, la revista destaca el poder visual del valle de Ordesa, un lugar donde “el otoño es una época llena de energía, ideal para echarse al monte y, entre abedules, olmos, robles y hayas, retratar los infinitos colores que saturan los bosques”.
La publicación acompaña el texto con una imagen tomada en la Cascada del Estrecho, en el valle de Ordesa, donde el agua cristalina contrasta con la roca y los tonos dorados de los arbustos. Según National Geographic, los ingredientes perfectos para la foto otoñal son sencillos: un bosque cuyas ramas mudan de color sin quedar desnudas, un poco de agua, un cielo grisáceo y, si es posible, un trípode.
Una ruta ideal para toda la familia
La ruta de la Cascada del Estrecho, también conocida como ruta de las cascadas, es una de las más accesibles del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, perfecta para recorrer en familia y disfrutar de la estampa del mágico bosque que atraviesa. Parte desde la Pradera de Ordesa y puede realizarse por cualquiera de las dos orillas del río Arazas.
El recorrido, de unos 7 kilómetros ida y vuelta, puede completarse en menos de dos horas, aunque lo habitual es detenerse a disfrutar del paisaje y las cascadas que jalonan el sendero. Entre ellas, destacan la Cascada de Arripas, la Cascada de la Cueva y, finalmente, la Cascada del Estrecho, una de las más emblemáticas del parque.
El camino avanza primero por un frondoso hayedo hasta el Puente de Arripas, donde se puede cruzar el río para regresar por la margen opuesta, disfrutando de una nueva perespectiva.
Una experiencia para repetir cada otoño
El artículo de National Geographic recuerda que no hace falta un equipo de fotografía sofisticado para captar la magia de este lugar. “Una cámara sencilla y un pequeño zoom bastan para lograr imágenes llenas de frescura y creatividad”, reza el texto.
El otoño en Ordesa es una sinfonía cromática que cada año atrae a fotógrafos, excursionistas y familias enteras que buscan vivir —y capturar— uno de los espectáculos naturales más bellos de Aragón.
- La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
- El pequeño pueblo de Teruel donde nacen dos de los ríos más importantes de España
- La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
- Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: una montaña rusa para 500 personas por hora, un miniparque acuático y 17,7 millones de inversión
- Desalojadas en plena noche más de 60 personas sin hogar que dormían en la estación Delicias de Zaragoza
- Zaragoza tendrá un nuevo bus 'a la carta' para llevar a los mayores de la puerta de casa al hospital: así funcionará
- Un PSOE en constante crisis en el Ayuntamiento de Zaragoza: el Rabal culmina una historia de división y desencuentros
- Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos