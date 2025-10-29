Nuevo lío por el sinhogarismo en Zaragoza: el ayuntamiento acusa al Gobierno Central de tener 317 plazas de alojamiento libres

Los alarmantes datos de sinhogarismo que registra Zaragoza han llevado, una vez más, a la confrontación política entre administraciones. La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha denunciado que la Delegación del Gobierno en Aragón tiene 317 plazas de protección internacional vacantes en la capital aragonesa mientras duermen en la calle "decenas de personas" que son solicitantes de asilo y que, por tanto, deberían estar en esas plazas del programa estatal. Por su parte, Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, ha incidido en que estos huecos están reservados para aquellos demandantes de refugio que han huído de sus países, por lo que, ha matizado, no puedem tenerlos cubiertos en su totalidad. Según ha explicado, las situaciones de crisis requieren trabajar con "holgura" para poder atender cuando llegan solicitudes en bloque, como es el caso reciente de los menores evacuados de Gaza que están siendo atendidos en la comunidad.

En concreto, desde el consistorio han calculado que en la zona del parque Bruil, donde hay uno de los asentamientos de personas sin hogar más numerosos de la capital aragonesa, hay cerca de 40 personas solicitantes de asilo que podrían estar atendidas en una de esas 317 plazas que el Estado tiene sin cubrir. En esta línea, Orós ha indicado que el rostro del sinhogarismo en las ciudades España, y por tanto en Zaragoza, es "de un hombre joven, de origen africano y en situación irregular, muchos de ellos con derecho a protección internacional".

Así, la concejala de Políticas Sociales ha incidido en que, según los datos del Ministerio de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los que ha podido acceder el Ayuntamiento de Zaragoza, el Estado tiene esas 317 plazas libres mientras tiene en la calle a "muchas personas que deberían estar en sus programas y recursos habitacionales y que, sin embargo, están en situación de calle".

Ante ello, Beltrán ha indicado que desde que se registró un primo pico de personas en situación de calle en la ciudad en la zona del Centro de Historias han alojado a 80 personas. El delegado del Gobierno ha explicado que el Estado, junto a las entidades que colaboran con él y a través de sus fondos, concerta plazas en hoteles, pisos u otros espacios para los demandantes de asilo, de forma que aseguren alojamiento y atención integral a los solicitantes protección internacional.

Así, ha sostenido que las plazas vacantes que denuncia el Ayuntamiento de Zaragoza están reservadas a este perfil para que el Gobierno Central pueda trabajar con "holgura" y atender a las personas que lo requieran cuando se producen picos de demanda no previstos. Como ejemplo, el reciente caso de los menores gazatíes que acaban de llegar a Aragón para recibir atención hospitalaria y cuyas familias son atendidas en su totalidad en estos recursos habitacionales.

Nuevo asentamiento de personas sin hogar bajo el puente de la Almozara. / Laura Trives

Desde Delegación han añadido que, mientras que la atención a las personas que requieren protección internacional si es de su competencia, la de otros perfiles de sinhogarismo depende del ayuntamiento. Y a lo mismo han apuntado desde el consistorio al incidir en que hay un alto número de solicitantes de asilo sin atender en la capital aragonesa de los que se debe hacer cargo el Ejecutivo Central. Orós ha subrayado así que "antes de atraer a más" personas sin hogar, el Gobierno de España debería acoger "a los que ya están aquí".

La propuesta de Delegación del Gobierno ante la situación de sinhogarismo que vive Zaragoza, con cifras de récord y sin recursos habitacionales de entidades y/o consistorio disponibles, es que el ayuntamiento destine parte de sus fondos a concertar plazas en pisos, hoteles u otros alojamientos para poder atender a todas las personas en situación de calle que sí son de su competencia.

Más cruces de acusaciones dentro del consistorio

El cruce de acusaciones no se ha limitado únicamente al ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en Aragón, algo que ha sucedido en más de una ocasión. Esta mañana, la portavoz del PSOE en el consistorio, Lola Ranera, ha criticado a la alcaldesa, Natalia Chueca, de "irresponsable y muy poco elegante" por exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe y de respuesta a las personas pendientes de regularizar su situación. “Es un momento imprescindible para ser ambiciosos y trabajar la situación de las personas que más necesitan a su ayuntamiento, que son las personas más vulnerables", ha afirmado Ranera, que ha instado a la regidora a que "se ponga a trabajar, que solucione los problemas de los más vulnerables y que entienda la política y, sobre todo, la política municipal como un instrumento para mejorar la vida de las personas".

La respuesta desde la casa consistorial no ha tardado y la concejala Orós ha tildado las palabras de la socialista de "oportunistas, demagógicas y alejadas de la realidad". "Es una falta de respeto a los servicios sociales de este ayuntamiento decir que hemos atendido a cero personas. Cada día atendemos a más de 500 personas sin hogar, entre quienes hacen uso del Albergue Municipal y de los pisos tutelados en los que desarrollamos procesos de inserción con personas de este perfil", ha afirmado.