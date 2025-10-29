Nuevo varapalo judicial al MNAC y a la Generalitat por las pinturas de Sijena: Illa no podrá personarse en la causa

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca ha dado un nuevo revés al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y a la Generalitat de Cataluña por el litigio abierto por el traslado a Aragón de las pinturas de Sijena que siguen en su poder. La magistrada resuelve por la vía rápida dos asuntos que habían remitido ambas partes y en ambas le vuelve a denegar cualquier opción de obstaculizar una decisión ya tomada y una causa ya juzgada, la del retorno de esos bienes en el plazo establecido.

En resumen, por un lado la jueza rechaza que la Generalitat sea considerada como parte afectada en la causa, como pedía la Generalitat, e impide al Ejecutivo que dirige Salvador Illa que entre a formar parte del litigio en el momento actual. En el segundo auto, la Justicia también deniega la petición del MNAC de un informe de Patrimonio Nacional para la sala 16 que alberga actualmente las piezas.

La jueza ha rechazado lo dos recursos de la parte catalana al considerar que no ha lugar ninguna de las dos peticiones. En el caso de la Generalitat, que quería personarse como parte afectada en la causa, la magistrada de Huesca rechaza su petición al recordar que no forma parte de la causa, ya que el condenado a cumplir la sentencia es el MNAC. Dicha sentencia obliga al museo catalán a devolver los bienes a Aragón. La jueza señala que "ningún tipo de intervención por su parte es posible en la presente ejecución".

En segundo lugar, la Justicia tampoco contempla la solicitud del MNAC, que pidió a la jueza la intervención de Patrimonio Nacional. "No se estima pertinente" la emisión de un informe sobre la sala 16 y la conservación para cumplir con la sentencia. Así, la jueza sigue alineada con la resolución de hace meses, que es firme, y que obliga al MNAC a devolver todas las pinturas murales al Monasterio de Santa Maria de Sijena.

Así, la jueza recuerda que una vez formuladas las alegaciones por todas las partes respecto de los cronogramas aportados, y "teniendo en cuenta que la finalidad de la presente ejecución no es otra que asegurar el cumplimiento efectivo de la resolución judicial que constituye su título ejecutivo, se resolverá lo procedente en cuanto a la fijación del plazo y la determinación del modo de cumplimiento".

Colillas de cigarros, escombros y humedades detectadas en las pinturas de Sijena en el MNAC. / Gobierno de Aragón

Todo esto sucede menos de 24 horas después de la presentación de los trabajos técnicos del Gobierno de Aragón con las pinturas. Unos informes que denuncian "la fuerte contaminación" del entorno de las pinturas, en los que los técnicos encontraron escombros, colillas de cigarros, salpicaduras y humedad. Para la DGA, el MNAC "no cumplió con los estándares necesarios" para la conservación del patrimonio aragonés.

"Una vez formuladas las alegaciones por todas las partes respecto de los cronogramas aportados, y teniendo en cuenta que la finalidad de la presente ejecución no es otra que asegurar el cumplimiento efectivo de la resolución judicial que constituye su título ejecutivo, se resolverá lo procedente en cuanto a la fijación del plazo y la determinación del modo de cumplimiento". Así lo incluye la magistrada en sus resoluciones, que es la parte que falta por definir para concretar si la entrega se efectúa dentro de los siete meses de plazo ya establecido y que han empezado a contar ya, o se amplía atendiendo las peticiones del MNAC.

De este modo, se evidencia la voluntad de la jueza de ejecutar la sentencia y no entrar en disquisiciones acerca de si es posible o no ejecutarla, dado que eso ya es cosa juzgada, ha asegurado el Gobierno de Aragón este miércoles en un comunicado.

En el segundo documento estima el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que acoge también la tesis esgrimida por el Gobierno de Aragón, y acuerda la no intervención de la Generalitat de Cataluña en el ámbito de la presente ejecución de la sentencia.