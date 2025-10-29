Numéricco brilla en la primera jornada de Madrid Tech Show 2025

La primera jornada de Madrid Tech Show 2025 ha confirmado a la capital como epicentro de la innovación tecnológica aplicada al eCommerce y la transformación digital de las marcas.

Con más de 350 ponentes y miles de visitantes, el evento ha reunido a profesionales de todos los niveles para explorar estrategias de venta digital, marketplaces, Retail Media y experiencias omnicanal.

Numéricco, Brand & Digital Boutique, destacó en el Stand S09 del Shopify Arena, mostrando cómo ayuda a las marcas a r-evolucionar su identidad digitaly sus estrategias de eCommerce, combinando branding, tecnología y negocio para generar experiencias de compra únicas.

Numéricco, protagonista en el Stand S09

Un test interactivo permitió a los visitantes diagnosticar en tiempo real el estado digital de su marca y recibir recomendaciones concretas sobre estrategias de eCommerce y transformación digital.

Cada participante recibió un arquetipo de marca acompañado de un chocolate asociado al sabor de cada marca, creando una conexión sensorial y emocional que refleja cómo Numéricco convierte la identidad de cada marca en experiencias de compra memorables y diferenciadas.

Trayectoria y clientes destacados

Hasta la fecha, Numéricco ha r-evolucionado más de 250 marcas, entrelas que se incluyen Edelvives, Ibercaja, adidas, Lacasa y Aramón.

Cada marca tiene una historia única. La misión de Numéricco misión es ayudarte a descubrirla, estructurarla y hacerla creceren todos los canales, con soluciones que integran branding, tecnología y negocio.

“Como boutique digital, nuestroenfoque combina estrategia, creatividad y tecnología para que cada marca transforme su presencia online en una experiencia tangible y memorable”, señaló Daniel Puértolas, CEO y Head of Visual de Numéricco.

Escalar el B2B para conquistar Europa

La segunda jornada de Madrid Tech Show 2025 se plantea como una oportunidad para seguir explorando las últimas tendencias en eCommerce, Retail Media y tecnología.

Numéricco seguirá recibiendo a profesionales en su Stand S09 del Shopify Arena, ofreciendo diagnósticos de marca y experiencias sensoriales personalizadas.

Además, Numéricco y Crevel Europe ofrecerán la charla “Escalar el B2B paraconquistar Europa con Shopify e integraciones inteligentes”, donde compartirán estrategias para expandir negocios B2B internacionalmente combinando Shopify con soluciones de integración que optimizan procesos y potencian las ventas. Participan Alberto Portolés, CTO & CoFounder de Numéricco; Omar Majid, Sales Manager & CoFounder de Crevel Europe; y José David Díaz, Head of Ecommerce de Crevel Europe.

Innovación, experiencias y crecimiento digital

El Madrid Tech Show 2025 continuará hasta el 30 de octubre, con más de 400 empresas mostrando soluciones de eCommerce y tecnología, y 350 ponentes compartiendo casos de éxito y tendencias del sector en 14 auditorios temáticos, incluyendo compañías como ISDIN, Volvo Cars, Amazon Web Services y HP.

Numéricco reafirma su posición como Brand & Digital Boutique líder, transformando marcas y experiencias eCommerce mediante la integración de branding, tecnología y negocio. Su enfoque estratégico permite a las marcas destacar, crecer y generar experiencias digitales memorables, consolidándose como un referente en la innovación y el desarrollo de negocios en el entorno digital.