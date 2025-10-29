La plataforma Libertad 6 de Zaragoza vuelve a las calles: "Está en juego el derecho a manifestarse"

La plataforma Libertad 6 de Zaragoza vuelve a las calles este sábado, con una manifestación que saldrá de la plaza del Portillo de la capital aragonesa a las 12.00 horas. Una movilización en la que se volverá a denunciar la presencia en prisión de dos de los jóvenes que se concentraron contra Vox en enero de 2019, dando inicio a un lustro de pleito judicial que alcanzó un hito con el indulto de dos de los chavales hace unas semanas. La plataforma vuelve a denunciar que "está en juego el derecho a manifestarse" y critica la actuación del Gobierno central (PSOE-Sumar) por el caso, ya que acusan de "dividir" al movimiento al conceder la medida de gracia tan solo a dos de los cuatro jóvenes encarcelados.

En una rueda de prensa frente a la Delegación del Gobierno en Aragón, Pablo Rochela (portavoz) y Javitxu (uno de los jóvenes indultados hace un mes) han criticado "las sentencias injustas" que han hecho que los manifestantes hayan pasado al menos un año y tres meses de prisión. "Si se trata del mismo caso, ¿por qué no se ha concedido el indulto a todos?", se ha preguntado Rochela, que ha criticado que el Gobierno central pretende "acallar la respuesta social y las protestas" en torno a la situación de Los 6 de Zaragoza.

Tanto Rochela como Javitxu han criticado la multa de 200.000 euros que tienen que seguir pagando los condenados, un castigo que el indulto no ha retirado. "Es una condena económica que castiga más a la clase trabajadora", han considerado los dos. Javitxu, que afronta el pago de esa multa, ha señalado que se siente "endeudado para toda la vida" y lamenta que con esta situación "no se puede pedir ni un crédito". "Es como tener una hipoteca y tienes miedo a que te embarguen las cuentas", ha explicado el joven zaragozano, que ha detallado que en la página web de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza hay un número de cuenta para aportar a la caja de resistencia de los seis afectados.

Javitxu ha admitido que lleva viviendo "un mes extraño" desde su salida de prisión y asiste a "terapia psicológica" para afrontar el regreso a la libertad. "Me estoy readaptando a la vida normal", ha analizado el joven, que ha lanzado un mensaje de apoyo a los dos chavales que todavía siguen en prisión: "No van a estar solos y seguiremos peleando por ellos y por todos los presos políticos del Estado".