La plataforma Libertad 6 de Zaragoza vuelve a las calles: "Está en juego el derecho a manifestarse"
La defensa de los jóvenes zaragozanos que se movilizaron contra Vox califica de "obligación democrática" la respuesta a la ultraderecha y censura la actuación del Gobierno central con el caso: "Si es el mismo delito, ¿por qué no se concede a todos el indulto?"
La plataforma Libertad 6 de Zaragoza vuelve a las calles este sábado, con una manifestación que saldrá de la plaza del Portillo de la capital aragonesa a las 12.00 horas. Una movilización en la que se volverá a denunciar la presencia en prisión de dos de los jóvenes que se concentraron contra Vox en enero de 2019, dando inicio a un lustro de pleito judicial que alcanzó un hito con el indulto de dos de los chavales hace unas semanas. La plataforma vuelve a denunciar que "está en juego el derecho a manifestarse" y critica la actuación del Gobierno central (PSOE-Sumar) por el caso, ya que acusan de "dividir" al movimiento al conceder la medida de gracia tan solo a dos de los cuatro jóvenes encarcelados.
En una rueda de prensa frente a la Delegación del Gobierno en Aragón, Pablo Rochela (portavoz) y Javitxu (uno de los jóvenes indultados hace un mes) han criticado "las sentencias injustas" que han hecho que los manifestantes hayan pasado al menos un año y tres meses de prisión. "Si se trata del mismo caso, ¿por qué no se ha concedido el indulto a todos?", se ha preguntado Rochela, que ha criticado que el Gobierno central pretende "acallar la respuesta social y las protestas" en torno a la situación de Los 6 de Zaragoza.
Tanto Rochela como Javitxu han criticado la multa de 200.000 euros que tienen que seguir pagando los condenados, un castigo que el indulto no ha retirado. "Es una condena económica que castiga más a la clase trabajadora", han considerado los dos. Javitxu, que afronta el pago de esa multa, ha señalado que se siente "endeudado para toda la vida" y lamenta que con esta situación "no se puede pedir ni un crédito". "Es como tener una hipoteca y tienes miedo a que te embarguen las cuentas", ha explicado el joven zaragozano, que ha detallado que en la página web de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza hay un número de cuenta para aportar a la caja de resistencia de los seis afectados.
Javitxu ha admitido que lleva viviendo "un mes extraño" desde su salida de prisión y asiste a "terapia psicológica" para afrontar el regreso a la libertad. "Me estoy readaptando a la vida normal", ha analizado el joven, que ha lanzado un mensaje de apoyo a los dos chavales que todavía siguen en prisión: "No van a estar solos y seguiremos peleando por ellos y por todos los presos políticos del Estado".
- La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
- La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
- El pequeño pueblo de Teruel donde nacen dos de los ríos más importantes de España
- Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: una montaña rusa para 500 personas por hora, un miniparque acuático y 17,7 millones de inversión
- El Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá su propio 'Dragon Khan': la nueva montaña rusa será el principal reclamo y la inversión inicial llega a los 17 millones
- Una histórica estación de autobuses de Zaragoza se transforma en un restaurante de comida rápida
- El tren de la discordia entre Jorge Azcón y Óscar Puente: 'Vergüenza nacional es tu partido
- La nueva montaña rusa del Parque de Atracciones de Zaragoza ya tiene nombre: costará casi 2 millones de euros