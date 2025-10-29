El PP y Vox exhiben sintonía en Zaragoza mientras sigue la ruptura en Aragón

La relación entre PP y Vox en el contexto autonómico en Aragón sigue rota y sin visos de mejorar, al menos en el corto plazo. Cabe recordar que el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, ha llegado incluso a plantear en las últimas semanas un veto a Jorge Azcónen el caso de una futura investidura, después de que estallara la polémica por el asesor del grupo parlamentario de Vox que publicaba mensajes fascistas y racistas en sus redes sociales y que fue cesado. Sin embargo, esta tensa situación parece no haber tenido repercusión en las conversaciones entre ambas formaciones en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde todo apunta a que se repetirá el pacto que ya ha permitido en los últimos años aprobar los presupuestos municipales.

Y es que mientras Azcón y Alejandro Nolasco siguen a la gresca, en Zaragoza la alcaldesa, Natalia Chueca, y el portavoz de la ultraderecha en el consistorio, Julio Calvo, han vuelto a exhibir su sintonía en una rueda de presna conjunta en la que se ha anunciado que la compañía de danza LaMov se convierte en residente en el ayuntamiento, a petición de Vox.

En esa comparecencia han sido preguntados por si la ruptura de las relaciones entre ambos partidos en el plano autonómico iba a tener repercusiones en la capital aragonesa, y aunque la regidora ha reconocido que "el contexto no ayuda", sus palabran y expresiones dan a entender que volverá a haber pacto.

"Estamos negociando, sí, aunque quedan muchas conversaciones", ha dicho la alcaldesa, que se ha mostrado confiada en llegar a un acuerdo, como ha ocurrido en años anteriores. "En Zaragoza hemos trabajado siempre pensando en lo que necesitan los zaragozanos", ha añadido Chueca, marcando así distancias con lo que ocurre en las Cortes de Aragón.

Y es que el propio Julio Calvo ha reconocido que, "aunque la alcaldesa es una negociadora dura, al igual que nosotros le pareceremos duros a ella", ambos partidos han encontrado en Zaragoza "un camino de encuentro en el que las dos partes" se sienten "razonablemente cómodas", ha expresado. "Yo creo que hasta ahora la experiencia ha sido positiva", ha zanjado. Y es que ni las palabras, ni el tono ni los gestos entre ambos se correponden con la distancia que impera en las Cortes.

La fractura en el Pignatelli

Mientras, el Gobierno de Aragón sigue sin presentar ni el techo de gasto, ni su proyecto de presupuestos para 2026, y las relaciones entre el PP y Vox siguen más que distanciadas. Así lo ha confirmado la portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, al ser preguntada por la última crisis con la ultraderecha: "Ha habido diferencias con Vox, no por nuestra parte, pero tenemos la capacidad de seguir dialogando".

Sin embargo, a día de hoy, no han trascendido nuevas conversaciones con el partido de Santiago Abascal, que llegó a pedir que Jorge Azcón no sea el candidato electoral del PP si quieren que Vox les apoye en una hipotética futura investidura.

La portavoz del Gobierno aragonés ha planteado que seguirán "un cronograma" para presentar los presupuestos, "que no siempre se han aprobado a 1 de enero", y ha dejado claro que seguirán buscando el acuerdo "de Vox o de cualquiera de las otras formaciones". "Hay maneras de facilitar un presupuesto más allá de dar su apoyo explícito", ha reconocido la vicepresidenta, que ha incidido en que "adelantar las elecciones es la última opción", como ya trasladó el presidente Jorge Azcón, después de que su homóloga extremeña, María Guardiola, anunciara el adelanto electoral para el 21 de diciembre.

Respecto a las relaciones con Vox, Vaquero ha subrayado que el Gobierno del PP no va a cruzar determinadas "líneas rojas". "Donde no ha habido acuerdo ni lo habrá es en determinadas imposiciones y líneas rojas que no tienen que ver con los aragoneses sino con el ruido mediático y los intereses partidistas de algunos, pero no son lo que necesitan ni lo que sienten los aragoneses", ha zanjado la vicepresidenta Vaquero.