Prohibida la navegación en dos embalses de Aragón: este es el motivo

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha finalizado esta semana la campaña anual de control larvario de mejillón cebra en los pantanos de la cuenca del Ebro, centrada en 38 embalses, en su mayoría navegables, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. El trabajo de campo ha consistido en la toma de 652 muestras de superficie y 140 muestras en profundidad desde embarcación. Posteriormente, se realizaba su revisión al microscopio por parte de personal especialista para todas las muestras.

Estas campañas de detección precoz del estado larvario permiten la adopción inmediata de medidas de control en navegación, y de medidas preventivas entre los usuarios que pudieran verse afectados. En este caso, en los resultados obtenidos se destacan indicios de presencia larvaria en varios embalses libres hasta la fecha, con una baja concentración, concretamente en los embalses de Terradets y Camarasa, en Lérida, y embalses de La Peña, Ardisa y Arguis, en Huesca. En este último no se habían detectado larvas antes. En el embalse de Canelles se han vuelto a detectar larvas de mejillón cebra en la campaña de julio.

Este año, a diferencia del 2024, no se han detectado nuevos embalses con presencia de adultos. Se recuerda que en la campaña del 2024 se detectaron por primera vez ejemplares adultos en los embalses de Alloz (Navarra) y Santa Ana (Aragón y Lérida) y un número elevado de larvas en el embalse de Canelles (Aragón y Lérida).

En el caso del embalse de Santa Ana y Canelles, no existe ninguna estación de limpieza operativa, por lo que durante el 2025 se ha llevado a cabo por parte de esta Confederación Hidrográfica una rueda de contactos con las administraciones locales de la zona y con administraciones con competencias en materia de turismo para intentar que se habilitara una estación durante la temporada de verano. Tras la finalización del verano, no se ha habilitado ninguna estación de limpieza, por lo que de acuerdo con la normativa de navegación de la cuenca del Ebro, se debe suspender la navegación en estos embalses. La suspensión de la navegación se hará efectiva el 1 de noviembre, y se mantendrá hasta que no se habilite una estación de limpieza en ambos embalses.

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro se recuerda a los usuarios que la navegación en la cuenca está supeditada a la presentación de Declaración Responsable y que esta actividad recreativa puede ser vector involuntario de dispersión de especies exóticas invasoras. Por ello es fundamental prestar atención a los embalses y ríos con restricciones y pasar por los puntos de limpieza habilitados en la cuenca (un total de 35) en el caso de embalses protegidos o en riesgo, o bien aplicar los protocolos de limpieza de embarcaciones y equipos recogidos en las normas de navegación de la cuenca del Ebro en los embalses libres.

La campaña 2025 cierra como es habitual con un gran número de declaraciones responsables presentadas en la cuenca, un total de 2.329 hasta la fecha.