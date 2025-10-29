Protesta en el CEIP Tenerías de Zaragoza ante la falta de un técnico de Infantil: "Varias familias hemos tenido que ir al centro a asear a los pequeños"

Una protesta bajo la lluvia. La Asociación de Madres y de Padres (AMPA) del CEIP Tenerías de Zaragoza ha protestado este miércoles a las puertas del centro momentos antes de que comenzara la jornada escolar para denunciar la falta de un técnico de Infantil. Según han indicado, esta ausencia "está afectando gravemente a la atención y cuidado de los más pequeños", ya que han quedado desatendidas las necesidades de higiene de alumnos de 3 años. "Varias familias hemos tenido que acudir al centro para asear y cambiar a nuestros pequeños", han denunciado.

Desde la AMPA han explicado que en el Tenerías hay 35 alumnos que se reparten en dos vías de 1º de Infantil y que "aún no han recibido el apoyo". Según han sostenido, es "totalmente normal" que los más pequeños (de 2 y 3 años) no tengan adquirido el control de esfínteres y, han remarcado, tienen "derecho a que alguien en el centro les asista su higiene".

En la protesta han señalado también que, al estar los aseos de Infantil fuera de las aulas, los profesores no pueden hacer esa asistencia de higiene porque "no pueden estar en el aula y en los baños al mismo tiempo". Comparten así que son ya varias las familias que, en estos dos meses de curso escolar, han tenido que ausentarse de sus puestos de trabajo para acudir al centro a cambiar a los pequeños, mientras los niños esperaban "sucios" a que llegaran las familias.

Según han apuntado, en 2012 "hubo un recorte de personal dejando a los centros de una sola vía sin técnicos de Infantil", unos "recortes" que denuncian que ahora se han extendido a los de dos vías, como es el colegio Tenerías. Denuncian así que no se han valorado "las necesidades y peculiaridades del colegio, las características de la etapa y los derechos del alumnado", y han recordado que el Tenerías ha contado con la figura de técnico de Infantil en cursos pasados, también cuando tenía un menor número de alumnos matriculados.

Así, la AMPA ha solicitado que "se tengan en cuenta las circunstancias y características particulares del centro, así como la heterogeneidad y multiculturalidad el alumnado" del Tenerías. "Además de calidad en la enseñanza, exigimos recursos suficientes que atiendan las necesidades humanas", han sostenido.

Este lunes, la AMPA informó de que había presentado un escrito ante el Servicio Provincial de Educación y la consejería del ramo para solicitar de nuevo "la incorporación inmediata de la técnico de Infantil". Desde el departamento que lidera Tomasa Hernández han explicado que la de técnico de Infantil "es una plaza de nueva necesidad surgida por el aumento de la ratio", por lo que deben analizar la posibilidad de que sea cubierta. "Estamos buscando los mecanismos para poder dar respuesta a esta nueva necesidad a la mayor brevedad posible", han asegurado.