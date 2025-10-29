La 'rasmia' de la inteligencia artificial: así abrazan esta revolucionaria tecnología grandes empresas de Aragón

La palabra rasmia, tan aragonesa como la tierra que la pronuncia, define el empuje, la energía y la determinación para avanzar. Y ese mismo espíritu es el que da nombre al nuevo programa de innovación tecnológica que Amazon Web Services (AWS) y el clúster aragonés IDiA han puesto en marcha este miércoles en Zaragoza. La iniciativa, bautizada como RasmIA Innovation Camp, quiere demostrar con ejemplos reales como el uso de inteligencia artificial y la computación en la nube pueden acelerar la transformación de las empresas.

El proyecto, respaldado por el Gobierno de Aragón, nace con la ambición de convertir a la comunidad en un polo de referencia tecnológica en el sur de Europa a través del ecosistema digital y empresarial que se confía en generar al calor de los múltiples centros de datos que están llegando a este territorio. En esta primera edición participan un total de 14 empresas y organizaciones, entre las que destacan gigantes empresariales como Adidas, Saica, Ibercaja, Grupo Pikolin, Saica, Sesé o Carreras Grupo Logístico, entre otros.

Cada compañía ha planteado un reto de negocio que AWS tratará de resolver con el desarrollado nuevas soluciones escalables basadas en tecnologías avanzadas en la nube como inteligencia artificial o aprendizaje automático. Nuevos servicios para los jóvenes, el uso de la IA en un servicio de atención al cliente o cómo predecir la demanda logística en cada momento del año son algunos de los desafíos propuestos.

Entre las participantes, Saica afronta un reto mayúsculo como es la migración de su sistema SAP a la nube de AWS, una decisión que marcará un punto de inflexión en su estrategia digital. "Con Amazon tenemos una historia de amor que ha empezado hace poquito y este es uno de los proyectos más importantes que tenemos", destacó la directora de Soporte y Operaciones de Sistemas del grupo papelero, Gloria Antorán Moreno.

“Estamos iniciando una nueva etapa que nos permitirá ser más eficientes y sostenibles. No se trata de usar tecnología por usarla, sino de que aporte valor real al negocio”, señaló. La compañía, líder europea en soluciones de embalaje y reciclaje de papel, también prevé extender el uso de analítica avanzada y aprendizaje automático (machine learning) a su gestión operativa, aunque, según Antorán, “la inteligencia artificial generativa está todavía en fase de exploración”.

Ibercaja, del uso ético a hacer comprensible un contrato

En el sector financiero, Ibercaja se ha propuesto que la inteligencia artificial “haga el bien” a sus clientes. Así lo explicó Nacho Torre, director de Estrategia, Transformación y Dato de la entidad, que cuenta ya con una "oficina de IA" con el objetivo de democratizar el acceso a esta tecnología y promover un uso ético y responsable.

“Queremos que esta tecnología sirva para mejorar la vida de las personas, no para complicarla”, recalcó Torre. El banco trabaja en un nuevo gestor de finanzas personales (PFM) integrado en su aplicación móvil, capaz de analizar los hábitos de gasto y ofrecer recomendaciones personalizadas. Además, está utilizado ya la inteligencia artificial en cosas como traducir los contratos al llamado lenguaje B2, más claro y comprensible para el usuario, cumpliendo con la nueva ley de accesibilidad. “Nos cuesta cinco veces menos hacerlo con IA que con un proceso tradicional”, subrayó Torre.

En el ámbito logístico, Carreras lleva años aplicando soluciones de IA en su operativa. "En nuestro sector cada día se necesita más información en tiempo real, y para conseguirla la nube y la inteligencia artificial van a ser claves para optimizar operaciones y dar un mejor servicio a los clientes", explicó su director de Sistemas de Información (CIO), Javier Ibáñez.

La compañía utiliza IA generativa en el desarrollo de su software propio y en la optimización de rutas, consumo de combustible y planificación de recursos. “Antes analizábamos los datos de forma descriptiva; ahora la IA nos propone soluciones que el ser humano, por tiempo o capacidad, no podía plantear”, indica Ibáñez. Con RasmIA, añadió, “no se trata de dar un pasito más, sino de recorrer un camino largo hacia la competitividad, y Aragón tiene las condiciones ideales para hacerlo”.

Usar la IA para "ser más competitivos y resilientes"

El RasmIA Innovation Camp combina sesiones de co-creación, pruebas de concepto y formación en inteligencia artificial generativa, ciberseguridad o metodologías ágiles. Todo bajo la guía de expertos de AWS y el acompañamiento de IDiA, el clúster que agrupa a más de un centenar de empresas e instituciones aragonesas que son intensivas en el uso de la tecnología.

Durante la presentación, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, destacó la "revolución tecnológica sin precedentes" que vive la comunidad, que se posiciona en el mapa mundial del sector, impulsada por inversiones en centros de datos por valor de 47.000 millones que podrían superar los 70.000 millones si se resuelven los "condicionantes" de la energía. Subrayó también la importancia de que las empresas aragonesas adopten la inteligencia artificial para "ser más competitivas y resilientes".

El presidente de IDiA, Iñaki González, remarcó que “la colaboración es la base de la innovación”. En su opinión, el programa permitirá “consolidar un ecosistema digital sólido que proyecte el talento y la capacidad de Aragón más allá de nuestras fronteras”.

Desde AWS, su directora general en España, Suzana Curic, recordó que la multinacional está desarrollando una inversión de 15.700 millones en Aragón en el despliegue y expansión de sus centros de datos. “Nuestro compromiso con esta comunidad va más allá de la tecnología”, afirmó. “Queremos contribuir al desarrollo sostenible de su economía y su tejido empresarial”, agregó.