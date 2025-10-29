¿Cuáles son las mayores preocupaciones de los jóvenes aragoneses para el futuro?

La Fundación Basilio Paraíso ha presentado esta mañana el estudio 'GenZ 2035: Futuro en construcción. Relato de la juventud aragonesa', una investigación que indaga en las máximas preocupaciones de los jóvenes aragoneses que tengan entre 16 y 35 años y sus expectativas de vida a 10 años vista. Este análisis, elaborado por el Grupo de Investigación Socidedad, Creatividad e Incertidumbre (Gisci) ofrece una "radiografía detallada" de este sector de la población , exponiendo sus valores, formación y visión de los próximos años.

Este estudio marca tres inquietudes claras de los jóvenes, la primera de ellas la emancipación, denominada como "el gran obstáculo". Y es que la tasa de independencia de los aragoneses entre 16 y 29 años ha caído hasta el 14,6 por ciento (por debajo de la media nacional, 14,8%), cuando hace diez años la comunidad se figuraba con un 23,1%.

¿Los principales problemas que denuncian en las encuestas? Señalado por el 90 por ciento de los entrevistados: el precio de compra o el alquiler de la vivienda, seguido por salarios mínimos o insuficientes y por la inestabilidad laboral.

Eso sí, Jorge Villarroya, presidente de la Fundación Basilio Paraíso, asegura que la mayoría de ellos quiere quedarse en Aragón. "Gran parte de estos jóvenes quieren seguir viviendo en la comunidad y ven su territorio con mucho potencial", comenta, pese a que además de la emancipación, otras trabas que les hacen dudar son cuestiones de demografía y población (matrimonio, tener hijos o inmigración) o el deterioro del medio ambiente.

Ven Aragón como una tierra con potencial, la mayoría sueñan con quedarse a vivir en la comunidad Jorge Villarroya — Presidente de la Fundación Basilio Paraíso

Echando un vistazo más profundo a si quieren tener hijos o no, las expectativas se reducen considerablemente al pasar la barrera de los 30 años, con solamente un 33 por ciento de este sector de la población viéndose con posibilidades de ser padres o madres.

Otra gran preocupación señalada en el inicio del estudio es la formación y el la vida laboral. La educación por lo general está muy bien valorada por los jóvenes, más del 76 por ciento piensa que tener estudios "abre puertas" a un mejor futuro, pero tan sólo uno de cada tres cree que esta formación les prepara realmente para lo que es el día a día del trabajador.

Dentro del sector educativo, los centros de Formación Profesional le están ganando el pulso a las universidades, ya que la juventud ve como opción más útil uno de estos grados que una carrera. La FP está mejor vista para conseguir trabajo por el 85 por ciento de los encuestados, frente a un 59 por ciento.

En el sector laboral, Aragón ha conseguido reducir su tasa de paro juvenil al 13,9 por ciento, la marca más baja en años, además de que el porcentaje de jóvenes ocupados y activos en el mercado rebasa el 86. Sin embargo, hay inquietudes que se mantienen en la mente de los aragoneses, como los salarios ajustados, la poca flexibilidad horaria y la digitalización de según qué trabajos (a cambio de la creación de otras oportunidades).

David Pac, sociólogo y miembro de Gisci, asegura que el aspecto más relevante para nueve de cada diez jóvenes es tener estabilidad laboral. "Quieren tener salarios buenos y dignos, estabilidad horaria y también tiempo para vivir su vida y poder decidir cómo utilizar ese tiempo", comenta el sociólogo.

En tercer lugar, y última gran preocupación, están los valores y el sentido vital de la juventud aragonesa. Con esto el informe se refiere a ese equilibrio emocional y el peso de la salud mental para llevar una vida plena. "La juventud no mide el éxito en poder, sino en bienestar integral. Sus prioridades son la salud, la familia, la vivienda y el trabajo, seguidas por la pareja y la amistad", plasma el estudio.

Como bien afirma Villarroya, este sector "cada vez defienden menos las instituciones políticas", viéndose reflejado en que ha disminuido el porcentaje de apoyo a la democracia actual a un 58,4. Además de que un 18 por ciento preferiría vivir bajo un régimen autoritario o una dictadura. Este último dato se atribuye a perfiles de ciudadanos más experimentados (mayores de 30 años) y con menos expectativas de futuro.