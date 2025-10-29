Estos son los plazos para la puesta en marcha del nuevo telecabina Astún-Candanchú

El Gobierno de Aragón ha dado luz verde al PIGA para la unión de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, uno de los proyectos estrella del Plan Pirineos, que prevé la inversión de más de 30 millones de euros -10 de ellos procedentes de los fondos europeos- para conectar dos estaciones que multiplicarán así sus dominios esquiables y abrirán nuevas oportunidades de actividades turísticas en verano.

En el documento de memoria del proyecto se plantea la realización del proyecto en dos tramos y contempla una capacidad máxima de transporte de 2.400 personas a la hora en cada dirección, a una velocidad máxima de 6 metros por segundo y el empleo final de 96 cabinas. Pero dicha ocupación no llegará hasta dentro de una década, en 2035, cuando está previsto que se culminen las obras de esta conexión en todas sus fases, según el cronograma oficial, y a expensas de que no haya imprevistos.

Según lo presentado este miércoles, el proyecto consta de un plan de etapas con tres fases. En la Fase 0, cuya construcción comenzará de "manera inmediata" y cuyo presupuesto asciende a 29,7 millones de euros (10 millones procedentes de fondos europeos de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, 3 de la Diputación Provincial de Huesca y el resto, 16,7 millones de euros, del Gobierno de Aragón), se contempla la construcción de la telecabina y la adquisición de 24 cabinas para transportar 600 personas a la hora.

En la Fase 1, prevista a partir de 2030, se prevé la construcción de un garaje con capacidad para 48 cabinas y una capacidad de transporte de 1.200 personas a la hora y la Fase 2, prevista a partir de 2035, incluye la ampliación del garaje para 96 cabinas y el transporte de 2.400 personas por hora, es decir, la puesta en marcha del proyecto que ejecutará la empresa Leitner de forma global.

En cuanto a los plazos de ejecución de esta obra de gran envergadura y complejidad, se prevé que la obra civil se inicie de "forma inmediata", ha dicho la portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, para acometer los trabajos previos, que se paralizarán cuando las condiciones climatológicas impidan su ejecución.

Continuarán en abril de 2026, con el objetivo de acometer el montaje electromecánico en julio de 2026. Todo ello para que las pruebas de las instalaciones se puedan realizar entre septiembre y octubre de 2027, con la puesta en marcha oficial, tras su preceptiva inspección, en noviembre de 2027.