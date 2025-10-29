Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en Zaragoza: un coche, a punto de caer al Ebro desde el puente de La Almozara tras una colisión

La cabeza tractora de un camión golpeó al turismo, que salió despedido contra la valla protectora, que por suerte aguantó la embestida y evitó que se precipitara al cauce desde más de 8 metros de altura.

Un coche, a punto de caer al Ebro tras un accidente en el puente de La Almozara

Un coche, a punto de caer al Ebro tras un accidente en el puente de La Almozara

Jaime Galindo

David López

David López

Zaragoza

Un accidente en Zaragoza a punto ha estado de acabar en tragedia este miércoles por la tarde en el puente de La Almozara, después de que una colisión entre un camión y un turismo casi termina con este último cayendo al Ebro tras el impacto. Los hechos han ocurrido en torno a las 20.30 horas y afortunadamente no ha habido daños personales que lamentar y todo ha quedado en un susto.

Se trata de un accidente de tráfico como los muchos que se producen en la ciudad por un despiste o como consecuencia de la lluvia caída y a esas horas, ya de noche y con poca visibilidad. La cabeza tractora de un camión golpeaba a un vehículo cuando ambos se encontraban atravesando el puente de La Almozara en dirección a la plaza Europa y el centro de la ciudad.

Tras el fuerte impacto, el coche salió despedido hacia la derecha y ha sido la valla protectora del puente la que ha evitado que el turismo se precipitara al cauce del Ebro desde una altura de más de ocho metros. Un choque importante que posteriormente ha requerido la presencia de los Bomberos de Zaragoza.

Primero los efectivos se afanaban en retirar el vehículo siniestrado, protegiendo al conductor mientras se recuperaba del impacto recibido, y después para restaurar a toda velocidad la propia valla dañada por el impacto, ya que supone un riesgo evidente dejarla en las condiciones en las que quedó tras la colisión.

En pocos minutos, por suerte, quedó resuelto el incidente y todo terminó siendo solo un susto que podría haber tenido consecuencias más graves si no llega a ser porque la protección lateral del puente resistió la embestida del turismo. El tráfico en este punto sí que se vio afectado, ya que el sinistro dejó intransitable varios carriles en ese punto en un momento de máxima afluencia, ya que es una de las vías principales de entrada al centro de Zaragoza desde la margen izquierda.

