La vermutería del Pirineo que triunfa en Europa con tan solo un año de vida: "Pasión por lo bien hecho"

La gastronomía aragonesa está cada vez más reconocida a nivel internacional. Zaragoza se ha consolidado como un referente gastronómico nacional en los últimos años gracias a la ardua labor de pequeños y grandes restaurantes situados dentro o fuera de El Tubo. En esta popular zona del centro de la capital aragonesa puedes comer tapas de todo tipo mientras vives un ambiente único.

Huesca también ha ganado mucha popularidad gastronómica en los últimos tiempos. Los restaurantes del Pirineo, Ansils (Anciles), Casa Arcas (Villanova) y La era de los nogales (Sardas), lograron su primera estrella Michelin el año pasado por lo que la provincia ya hasta siete establecimientos con este galardón: Taberna Lillas Pastia, Tatau Bistro, Restaurante Callizo y Canfranc Express.

Los premios gastronómicos van más allá del popular galardón a restaurantes de la Guía Michelin. Un establecimiento gastronómico de la provincia de Huesca ha sido capaz de ser reconocido más allá de las fronteras nacionales y ya ha triunfado en Europa con tan solo un año de vida.

Biescas es una de las localidades más turísticas del Pirineo. Además de los turistas que acuden hasta el principal núcleo de población del Valle de Tena cada fin de semana para disfrutar de la belleza de la zona, muchos zaragozanos cuentan con una segunda residencia en la localidad. Por lo tanto, los bares y restaurantes de la localidad se llenan todos los sábados y domingos.

Hace menos de un año, Mala Yegua, una vermutería coctelería, abrió sus puertas en el corazón de Biescas (Calle Mayor). Este establecimiento cuenta con una propuesta gastronómica para alargar el aperitivo con tapas realizadas con productos de proximidad de altísimo nivel mientras que por la noche se transforma en una coctelería de alto standing.

Vermutería Yegua Mala recibe el reconocimiento en Barcelona / YEGUA MALA

Después de 365 días en los que han logrado una clientela fija entre la población de Biescas, Mala Yegua ha recibido un triple galardón de alta hostelería en los prestigiosos Luxury Restaurant Awards. La vermutería-coctelería ha sido distinguida como Mejor Tapas, Mejor Bar y Mejor Gastro Pub domiando la exigente categoría mundial del lujo en el sur de Europa.

"Os invitamos a brindar"

El propio establecimiento ha realizado una publicación en redes sociales explicando cómo vivieron una gala que se celebró el pasado fin de semana en el Hotel Intercontinental de Barcelona. "Un éxito que es, ante todo, una celebración compartida. Este galardón os pertenece a cada uno de vosotros, quienes hacéis posible la magia de Mala Yegua con vuestra confianza y pasión por lo bien hecho. Os invitamos a brindar con nosotros en la calle Mayor. ¡Vuestra presencia es el mejor premio y el combustible de nuestra pasión!", se puede leer.

Y es que Mala Yegua ha conseguido situar a Biescas en otro escalón de la gastronomía en España con este triple galardón internacional que remarca la calidad de la vermutería, la coctelería de autor y la alta cocina. El establecimiento oscense ha destacado entre más de 300 prestigiosos locales compitiendo contra hoteles, complejos turísticos y balnearios.