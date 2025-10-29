La vía aragonesa para esquivar los aranceles de Trump: México y Canadá emergen como destino de las exportaciones

La guerra comercial y los aranceles impuestos por Estados Unidos han abierto una brecha en las exportaciones aragonesas, pero también una ventana de oportunidad. México y Canadá, los dos países más castigados por la política proteccionista de Donald Trump, están emergiendo como destino de las empresas de la comunidad autónoma, algo que ya empieza a reflejarse en los flujos comerciales. El fenómeno se debe a la creciente tensión de estos países con su vecino del norte, lo que les lleva a buscar activamente alternativas a los productos estadounidenses.

Así lo puso de manifiesto Daniel Álvarez, presidente de la Comisión de Internacionalización de CEOE Aragón, tras la reunión celebrada este miércoles por este grupo de trabajo. "A pesar de la incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos, están ganando protagonismo otros países como puede ser México, que está en récords, y también Canadá, que no era tan relevante y está empezando a repuntar", explicó en declaraciones a este diario.

La situación es un claro ejemplo de cómo los conflictos geopolíticos reconfiguran los flujos comerciales. Álvarez detalló que "México y Canadá tienen ganas de no comprar en Estados Unidos" por las circunstancias de tensión con el Gobierno de Trump, lo que genera un efecto colateral favorable para países como España.

Esta tendencia no es solo teórica. El presidente de la comisión lo ha vivido en primera persona con su propia casa, Industrias Pardo, de la que es su director general. "Me he llegado a encontrar con que nos llaman empresas canadienses para distribuir productos españoles porque no quieren distribuir producto americano, aunque ellos no tienen aranceles a la importación", relató. Este reposicionamiento está siendo "muy rápido", según Álvarez, y está impulsado tanto por la decisión de los destinos como por el esfuerzo proactivo de las empresas aragonesas.

México: afinidad histórica y oportunidad estratégica

En el caso de México, Álvarez cree que se aúnan dos factores clave. "Se juntan la afinidad histórica que siempre hemos tenido con México y también ese efecto de que su vecino del norte está poniendo las cosas difíciles". Esta combinación está convirtiendo a México en un destino de primer orden para los exportadores aragoneses, que encuentran allí un mercado receptivo y con un poder adquisitivo creciente.

El giro hacia estos países se produce en un contexto complejo para el sector exterior aragonés. Los datos analizados por la CEOE muestran un descenso interanual de 1.451 millones de euros (-12,7%) en las exportaciones aragonesas del acumulado de enero a agosto de 2025. La caída está protagonizada por el sector del automóvil (-41%), aunque se espera que se corrija en los próximos meses al dejar de penalizar el hecho de que la planta de Stellantis en Figueruelas dejara de producir dos de sus modelos en julio de 2024.

Mientras, los aranceles del 15% de Trump al vino español "empiezan a hacer mella", según Álvarez. No obstante, restó algo de dramatismo al descenso de ventas a EEUU y confió en "reconducir" la situación ya que los aranceles que se aplican a este sector son los mismos que a otros competidores, como Italia o Francia.

El mercado indicio y sus singularidades

En la reunión de la comisión de Internacionalización de la CEOE Aragón también participó Óscar Esteban, presidente de la Cámara oficial indo-española, que analizó el momento actual de la economía de este país y las posibilidades que ofrece a los empresarios aragoneses.

“Se trata de la quinta economía mundial ofrece posibilidades para las empresas que decidan invertir a medio plazo, aunque se trata de un entorno regulatorio restrictivo y muy burocrático, confiamos que el futuro acuerdo con la Unión Europea puede facilitar este contexto, ya que podría ser uno de los tratados comerciales más importantes de la década", explicó.

Aragón Exterior (Arex) mostró los avances del Plan India 2025, una iniciativa para ayudar a las empresas aragonesas a entrar en este mercado. El programa ofrece formación y consultoría personalizada para abordar desafíos como la logística, la burocracia y la cultura de negocios, y para encontrar oportunidades de exportación o inversión.