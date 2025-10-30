Adidas mira al futuro desde Zaragoza: "rasmia" aragonesa para su salto a la era de la inteligencia artificial

Cuando Adidas decidió en 2014 emprender su gran transformación digital, pocos imaginaban que buena parte del pulso tecnológico de la multinacional acabaría latiendo en Zaragoza. Diez años después, el centro global de desarrollo tecnológico que la firma deportiva tiene en el World Trade Center de la capital aragonesa se ha convertido en una pieza esencial de su arquitectura digital de la compañía. Allí se diseñan plataformas de comercio electrónico, aplicaciones internas y herramientas de análisis de datos que conectan millones de usuarios y operaciones en todo el mundo.

Con alrededor de 400 profesionales de una veintena de países, ese mismo hub lidera la nueva gran transición de la compañía: la inteligencia artificial. Así lo anunció este miércoles Fernando Cornago, vicepresidente global de Digital Tech de Adidas, durante su intervención en la jornada RasmIA Innovation Camp, organizada en el hotel Hiberus de Zaragoza por Amazon Web Services (AWS) y el clúster IDiA.

“Este centro va a liderar también la transformación de cómo trabajamos gracias a la IA”, aseguró Cornago. “Iniciamos la digitalización en 2014 y el mérito ha sido la palabra rasmia. Me encanta estar aquí porque es una palabra que no solo conocen en Adidas España, sino todas las sedes del grupo a nivel mundial”, explicó en referencia al protagonismo de Zaragoza en la tr

De la rasmia al código generativo

El directivo aragonés recordó que el hub tecnológico de Zaragoza fue el germen del cambio digital del grupo. “Mi papel fue conectar la tecnología con el negocio y demostrar que ese chico de Aragón con un nivel de inglés medio tenía razón, y no un consultor acorbatado que venía de una gran firma”, relató.

Una década después, el espíritu de esa “rasmia” —determinación y empuje, en aragonés— ha permeado toda la organización. “Hemos conseguido que el centro de Zaragoza se posicione y sea reconocido por nuestro CEO como referente global. Y ahora damos el siguiente paso con la inteligencia artificial”, explicó.

Cornago está convencido del carácter disruptivo de la IA. "No es una promesa, es una realidad. Está aquí y está funcionando para nosotros”, aseguró. Adidas ya trabaja con OpenAI y otras plataformas para integrar herramientas generativas en todos los niveles del negocio, como atención al cliente, detección de fraude, diseño de campañas o análisis de datos. “Estamos poniendo agentes inteligentes frente a nuestros usuarios de negocio para tareas intensivas en datos, y los resultados son espectaculares. Lo que antes era un proceso de meses ahora se resuelve en semanas”, explicó.

Un modelo de innovación desde Zaragoza

El hub de Zaragoza fue uno de los primeros grandes centros digitales de Adidas fuera de Alemania. Desde su creación, ha pasado de unas pocas decenas de ingenieros a varios centenares de especialistas en software, arquitectura cloud y datos. Su papel ha sido esencial para consolidar la infraestructura digital de la multinacional, pero también para proyectar la imagen de Aragón como territorio de talento tecnológico.

“La innovación no es probar tecnología por probar, sino estar preparado para adoptarla rápido”, subrayó Cornago. “Procesos estables, arquitectura para escalar y cultura para que tus empleados no piensen en el hoy, sino en el mañana”, agregró.

Su discurso, salpicado de referencias deportivas, utilizó la figura del atleta Dick Fosbury como metáfora. “Fue el primero en saltar hacia atrás porque había una colchoneta. Innovó y ganó el oro. Pero cuando todos lo imitaron, desapareció. Por eso siempre digo a mi equipo: sé Fosbury, está listo para saltar antes que los demás”, explicó. “Abraza el cambio, abraza la exponencialidad y, si una máquina hace tu trabajo mejor que tú, deja de hacerlo”, recomendó como reflexión final.