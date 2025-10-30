Azcón advierte del “bloqueo político” en Aragón y señala a Vox: “Son lo que quiere Pedro Sánchez”

Partido Popular y Vox se encuentran más distanciados que nunca en Aragón. El pacto por los presupuestos autonómicos para 2026 ni está ni se espera, mientras el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, advierte del “bloqueo político” que puede sufrir la comunidad y arroja las culpas a la ultraderecha: “Son el Vox que quiere Pedro Sánchez”. El popular insiste en “la pinza” de Vox con el PSOE, mientras reclama a Nolasco un discurso propositivo para las cuentas del próximo ejercicio.

En un debate solicitado por el PSOE para hablar del plan del Gobierno, los grupos políticos han hablado de todo menos de ese plan de Gobierno. En su último turno, Azcón ha dedicado la mayor parte de su tiempo a ejemplificar sus diferencias con la ultraderecha y a cargar de responsabilidad a Vox por la complicada situación, agravada por el cese de Marcos Francoy, el exasesor de la ultraderecha que lanzaba mensajes racistas.

“La pinza es una realidad y Vox tiene que decidir si quiere proyecto o el bloqueo con el PSOE”, ha denunciado Azcón, que ha asegurado que la ultraderecha “pone en riesgo” la situación política de la comunidad. “Habla de cosas que no se ajustan a la realidad, pero cuando Vox entró en política ya existía el mundo”, ha ironizado el presidente aragonés.

El propio Azcón ha atacado a la actitud de la ultraderecha y ha defendido que el PP es “capaz de ponerse de acuerdo respetando sus principios y valores” y ha puesto “el mínimo común denominador” como base para comenzar las negociaciones entre partidos. “Nunca habrá acuerdo de máximos”, ha insistido Azcón, que ha recordado a Nolasco su voto a favor “en subvenciones a agentes sociales, en proyectos del Miteco en Teruel” y una larga lista.

Azcón ha recordado al líder de Vox en la comunidad que fue “vicepresidente” y que “formó parte de un Gobierno que ahora actúa mejor que entonces, pero Nolasco ha tomado muchas decisiones en el Consejo de Gobierno”.

“¿El cese de un asesor significa bloqueo político?”, ha espetado Azcón a Nolasco. El presidente considera que Vox “dio la razón” al PP al exigir el despido y ha advertido que si vuelven a repetirse situaciones similares, volverá a pedir esas acciones de contundencia. Azcón ha ironizado sobre las contradicciones en el caso del asesor: “Nolasco dice que yo sabía la situación, pero luego dice que no hablamos desde hace 15 meses”.

“Usted es el Vox que quiere Pedro Sánchez”, ha concluido el presidente aragonés, que ha asegurado que Vox tiene “serios problemas” para explicar la situación de la comodidad.

Antes, Nolasco ha invertido su tiempo de intervención en comparar los pactos entre PP y PSOE en otras instituciones y ha rechazado “la pinza” de la que se le acusa, asegurando que socialistas y conservadores “son lo mismo”. “La verdadera pinza es PP y PSOE y no suelten tonterías ni engaños”, ha criticado el líder de la ultraderecha, que ha asegurado que Azcón “engaña a menos gente” con la asociación de los dos partidos.