Benito Tesier se alza con el Premio ADEA 2025 al Directivo de Aragón

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) ha celebrado este jueves en el Auditorio de Zaragoza la XVI Conferencia y Entrega de Premios ADEA, un encuentro que ha reunido a representantes del ámbito político, económico y social de la Comunidad aragonesa.

En esta edición, el Premio ADEA al Directivo de Aragón ha recaído en Benito Tesier, director general de Brembo Iberia, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su aportación al desarrollo empresarial de la región.

Estos galardones, que se conceden anualmente, distinguen la labor de los directivos cuya actividad profesional se desarrolla en empresas aragonesas, poniendo en valor su contribución al crecimiento económico, empresarial y social de Aragón.

Intervención del presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante los premiso ADEA. / SERVICIO ESPECIAL

Antes de la entrega de premios, la jornada ha contado con la intervención del conferenciante Víctor Küppers, reconocido experto en liderazgo, motivación y desarrollo personal, quien ha ofrecido una ponencia inspiradora centrada en la actitud y la gestión positiva en la empresa.

La cita ha contado con la clausura del presidente de Aragón, Jorge Azcón; la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza.

RELACIÓN DE LOS PREMIOS ADEA 2025

En cuanto a los premios, el refereido a la Gestión del Talento ha sido para Marta Jorcano, responsable de Gestión de Personas y Coordinación de Itesal. El de Gestión Comercial y Marketing se lo ha llevado Diego Chicón, director de Marketing de EIGO. Carmen Urbano, directora general de Querqus se ha alzado con el de Promoción Exterior y Daniel Puértolas, cofundador y CEO de Numéricco, con el Premio ADEA al Emprendedor.

No han sido los únicos. El Premio ADEA a la Innovación ha sido para Andrés Llombart, CEO de CIRCE - Centro Tecnológico, el de Labor Social ha sido entregado a María Cantabrana, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ).También se ha hecho entraga el Premio ADEA al Directivo de Huesca, que ha recaído en Juan Antonio Cejalvo, director de Planta Brilen-Novapet; mientras que al Directivo de Teruel se lo ha llevado Isabel Dobón, consejera delegada de Jamones Albarracín.

Por su parte, el Premio ADEA Grandes Proyectos ha sido para Alejandro Ibrahim, gerente del Aeropuerto de Teruel y director del Clúster Aeroespacial, y el destinado a un Trayectoria ha sido entregado a Carlos Pascual, presidente de Grupo Integra.

La organización de esta XVI Convención ADEA ha sido posible gracias al patrocinio principal del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, junto a los patrocinadores Ibercaja, Santander, CaixaBank, Itesal, Océano Atlántico, Audi Zaragoza, Edelvives, Numéricco y Hoteles Palafox.