El BOE confirma el calendario laboral de 2026 en Aragón: hasta cinco puentes
El calendario establece nueve fiestas comunes para toda España
Ya es oficial el calendario laboral de 2026 en Aragón y el resto de España. Aunque nos encontramos en el último trimestre de 2025 y la Navidad está a la vuelta de la esquina, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha compartido el calendario laboral del año que viene
El calendario de 2026 establece nueve fiestas comunes para toda España, algo que ya ha ocurrido en 2025. Estas son: el 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía, o Día de los Reyes Magos), 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo o Día del Trabajador), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Todos los Santos), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Natividad del Señor o Navidad).
Aparte de estos nueve festivos comunes para toda España, Aragón ha decidido mantener el 2 de abril (Jueves Santo), el 23 de abril y el 7 de diciembre. De esta forma, los trabajadores que desempeñen su actividad laboral en el territorio aragonés generarán un total de cuatro puentes. Para el mes de diciembre, contando que los días 7 y 8 son festivos, la cifra de días seguidos sin acudir a trabajar asciende hasta cuatro, de sábado a martes.
El próximo año cuenta con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por el consistorio de cada municipio. Las 12 festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, que suman nueve días que se celebran en todo el país.
Estos son todos los días festivos en Aragón:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 6 de enero (martes): Epifanía del Señor
- 2 de abril (jueves): Jueves Santo
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo
- 23 de abril (jueves): San Jorge, Día de Aragón
- 1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo.
- 15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen.
- 12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España.
- 2 de noviembre (lunes, en sustitución del día 1, domingo): Todos los Santos.
- 7 de diciembre (lunes, en sustitución del día 6, domingo): Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (viernes): Natividad del Señor.
