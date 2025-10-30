Dos heridos en una brutal colisión de dos vehículos en la N-122 en Bulbuente (Zaragoza)
Ambos conductores han quedado atrapados
Dos personas han resultado heridas de gravedad como consecuencia de la brutal colisión de un turismo y una furgoneta ocurrida en el kilómetro 71 de la nacional N-122, en el término municipal de Bulbuente (Zaragoza). El accidente se ha producido a las siete de la mañana cuando por causas que aún no han sido aclaradas ambos vehículos han chocado frontalmente. Ambos conductores han quedado atrapados, por lo que han tenido que intervenir los bomberos para su excarcelación.
La conductora del turismo ha sido traslada en el helicóptero del 112 al hospital Miguel Servet de Zaragoza. El conductor de la furgoneta, en ambulancia al Clínico.
La carretera ha tenido que ser cortada durante unas dos horas por la Guardia Civil, que ha desviado la circulación por A-68, dirección Tudela, y por A-2, dirección Calatayud.
