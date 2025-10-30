Una carta anónima de miembros de Podemos Aragón critica a la gestora: "Quieren que muramos por inanición"

Un grupo de militantes anónimos de Podemos ha trasladado este jueves a los medios de comunicación una carta abierta en la que denuncian "acoso", por el que justifican su anonimato, y critican el "año en blanco" de la formación al no haber convocado la asamblea ciudadana prevista en todo este tiempo.

La carta, remitida desde un email que se llama 'así no se puede', y que no está firmado por ningún militante personalmente, señalan que la carta está "suscrita por una buena parte de la militancia de Aragón" y que exige "a los órganos estatales la convocatoria de la Asamblea Ciudadana de Podemos Autonómica de manera inmediata". "Rogamos máxima difusión", piden en el mensaje. Sin embargo, desde la gestora que dirige actualmente Podemos en Aragón, enviaron este jueves una convocatoria de prensa para anunciar la celebración de la asamblea el próximo lunes.

"Hace justo un año los militantes de Podemos Aragón recibimos un email informándonos del nombramiento de un equipo técnico que ponía fin a casi dos meses de vacío de poder en nuestra organización. Vacío que se produjo tras la espantada de la anterior Coordinadora General, Marta de Santos, motivada, al parecer, por tener diferencias con nuestro único diputado en las Cortes, Andoni Corrales", señalan.

Así, denuncian que "en todo este tiempo a la militancia no se le ha dado explicación alguna de esas supuestas diferencias por ninguna de las partes, ni tampoco por el equipo técnico nombrado para dirigir el partido hasta la celebración de la siguiente Asamblea Ciudadana, cuya organización es la principal tarea que tiene encomendada".

En su mensaje denuncian que la asamblea sigue sin estar convocada, aunque ya hay convocatoria a los medios de comunicación para presentarla el próximo lunes. "En todo este tiempo, nada menos que ocho comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Euskadi, Extremadura, Galicia, Cataluña, Castilla y León y Navarra) han celebrado sus procesos de primarias", recuerdan en la carta anónima. "Mientras tanto, a la militancia aragonesa se le daban largas, impidiéndo ejercer su derecho a elegir democráticamente a quienes deben dirigir nuestro partido en Aragón", reprochan.

"Por este motivo un numeroso grupo de militantes de Podemos Aragón hemos tomado la determinación de denunciar públicamente este injustificado retraso. Lo hacemos desde el anonimato debido al acoso al que se han visto sometidos durante todo este tiempo los compañeros que simplemente ejercieron su derecho a criticar a la dirección interina actual. La parálisis en la que está sumida Podemos Aragón como organización política por parte del actual equipo técnico es, lamentablemente, mucho más profunda", denuncian.

También critican que la actual "dirección no electa" ha visitado "muy pocos" círculos y denuncian su papel "subalterno a otros partidos políticos que forman parte de Sumar, lo que es totalmente opuesto a lo que hacen nuestras compañeras Ione Belarra e Irene Montero cuando defienden una izquierda autónoma al PSOE".

Llegan a criticar el "escaso bagaje" del equipo técnico "a pesar de las ínfulas que mostraron al poco de hacerse cargo de sus responsabilidades".

"Apagón comunicativo"

La militancia que firma la carta anónima denuncia "cómo llegaron a retirar de la sede de Zaragoza una foto de Maru Díaz de su etapa de consejera del Gobierno de Aragón, la cual, fue devuelta a su sitio por otra compañera que mostró su indignación por ello". "El apagón comunicativo que sufre la militancia es total. Los canales oficiales del partido se limitan a "rebotar" convocatorias de otras organizaciones", insisten.

También lamentan que las cuentas del partido "no publican nada" de la actividad que realiza el diputado en las Cortes, Andoni Corrales, con quienes los puentes están rotos según ambas partes.

Además, aseguran que Podemos Aragón "es mucho más que los pocos afines que congrega un equipo técnico que, a la vista está, parece que sólo pretende que nuestra organización muera por inanición". Y dicen que ese es el motivo por el que se retrasa "de manera deliberada, una y otra vez, la celebración de la asamblea donde podamos opinar todos los militantes y no solo sus colegas".

Además, critican directamente a la portavoz del equipo técnico, Pilar Gimeno, y califican de "vergonzantes" sus palabras en la ronda de contactos que mantuvo con el presidente Azcón. "Son el vivo ejemplo de la involución que estamos sufriendo como partido", denuncian, siempre, desde el anonimato.

Por otro lado, muestran su apoyo al diputado Corrales y critican la reacción del partido ante los insultos que recibió de Vox. "Fue realmente lamentable ver como los representantes de otras formaciones políticas (PSOE, CHA e IU) mostraron más solidaridad con nuestro diputado y se opusieron con más contundencia a la ultraderecha que quienes dirigen el partido. Por estos y otros muchos motivos, las personas que componen el actual equipo técnico han quedado totalmente deslegitimadas ante la militancia para continuar ni un sólo día más al frente de nuestra organización", consideran.

Así, acaban pidiendo "la convocatoria de la Asamblea Ciudadana Autonómica de manera inmediata" para "poder elegir a las personas que consideramos más adecuadas para afrontar una tarea ingente".