Las Cortes de Aragón rechazan la pérdida de 60 guardia civiles en Teruel

Las Cortes de Aragón han rechazado este jueves, en la jornada del pleno, la pérdida de 60 agentes de la Guardia Civil en la provincia de Teruel. El Pleno autonómico ha votado a favor la proposición no de ley del Partido Aragonés, que solicita además el impulso a la Policía autonómica. Con una enmienda in voce del PP, la proposición también apuesta por una mayor coordinación entre las diferentes policías locales de la comunidad.

La propuesta, que solo ha contado con los votos en contra de Vox, reclama "evitar la pérdida prevista de 60 efectivos de la Guardia Civil en Teruel en 2025, mediante las actuaciones administrativas y presupuestarias necesarias". También se pide que se refuerce "la plantilla real y efectiva de la Guardia Civil en la provincia, garantizando la cobertura de todas las vacantes existentes y evitando que se contabilicen como efectivos las plazas ocupadas por agentes en prácticas".

La moción defendida por el aragonesista Alberto Izquierdo también solicita "incentivos específicos de permanencia y atracción de personal a los cuarteles rurales de Aragón". Estos espacios son, precisamente, los más castigados en las diferentes reformas en la distribución de agentes y los cuarteles con mayor dificultad de cobertura. Algunos, incluso, han tenido que cerrar por falta de personal o han funcionado tan solo con agentes en prácticas, recién formados. Los complementos que solicita la PNL son "retributivos, facilidades de conciliación y mejoras en las condiciones de vivienda y dotaciones materiales".

La proposición no de ley reclama, además, la elaboración anual de "un informe detallado de efectivos de la Guardia Civil por provincias y puestos", con la intención de dar "seguimiento público de la evolución de la seguridad en el medio rural aragonés".

El añadido del PP durante la celebración del pleno insta al Gobierno de Aragón a "continuar con el desarrollo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, como herramienta de apoyo a los ayuntamientos en el refuerzo de las plantillas de las Policías Locales".

Por último, se insta al Ejecutivo autonómico “a promover, en el marco de las competencias del Estatuto de Autonomía de Aragón, el desarrollo del artículo 76 y la tramitación de los trabajos necesarios para estudiar la creación de una Policía Autonómica Aragonesa, que complemente las funciones de la Guardia Civil y refuerce la seguridad en el territorio”.