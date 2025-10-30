"Nuestro deber es dejar un legado mejor del que recibimos"

Pregunta: ¿Qué supone para usted estar nominado al Premio de Directivo de Aragón?

Respuesta: Me siento muy orgulloso y, sobre todo, muy bien acompañado de mis dos colegas nominadas, Ruth Lázaro (CEO de Taisi) y Virginia Vaquero (directora general de Lujama). En nuestro recorrido como empresarios y directivos, que los propios compañeros te elijan por tus valores, tu capacidad y tu forma de ser es el mejor reconocimiento posible, tanto a nivel profesional como personal. En una tierra donde todos nos conocemos, estoy seguro de que, además de las cualidades profesionales, se han valorado también las personales. Por eso, esta nominación es todo un orgullo.

P: ¿Cuáles han sido las claves del éxito y consolidación de Brembo Iberia en un sector tan competitivo como la automoción?

R: La clave fundamental ha sido el talento joven. Venimos de una empresa familiar que se fusionó con Brembo, y en aquel momento, con apenas 26 o 27 años, recibí la confianza del fundador y accionista mayoritario, Alberto Bombassei, para dirigir la empresa resultante de la unión entre la fábrica de Zaragoza y la de Barcelona. Con 28 años asumí la dirección general, en una clara apuesta por la juventud y la innovación. Creo firmemente que a los jóvenes hay que darles oportunidades, porque son quienes traen las ideas y la energía necesarias para avanzar. Nuestra capacidad de innovación y adaptación constante a los cambios del entorno ha sido, sin duda, la clave de nuestro liderazgo.

P: Aragón vive una transformación industrial hacia la sostenibilidad y la digitalización. ¿Qué papel juega la comunidad en este proceso y qué oportunidades ve?

R: Aragón está haciendo muy bien los deberes en dos ámbitos que van de la mano: la sostenibilidad y la digitalización. En el primero, hemos sido pioneros en energías renovables gracias a una sólida cultura de responsabilidad social que ha impulsado inversiones en energía verde y competitiva. Esa base nos da hoy una gran capacidad de atracción de talento e inversión.

En paralelo, estamos viendo un desarrollo multimillonario en digitalización, con la llegada de empresas tecnológicas y centros de datos. El reto ahora es transformar los procesos empresariales incorporando inteligencia artificial y nuevas herramientas digitales. Todo este proceso —energías renovables, sostenibilidad y digitalización— forma una triple hélice que gira en la dirección correcta, creando un ecosistema de competitividad y futuro para Aragón.

P: Ha estado muy vinculado al mundo empresarial aragonés, también en el ámbito institucional. ¿Qué distingue al directivo aragonés respecto al de otros territorios?

R: Diría que nuestra mayor diferencia es el arraigo al territorio. En nuestras decisiones siempre están presentes nuestras empresas y nuestros accionistas, pero también Aragón. Existe un sentimiento de pertenencia muy fuerte que influye en cómo actuamos. Muchas inversiones importantes han llegado aquí gracias a ese orgullo de pertenencia y compromiso con nuestra tierra. No solo pensamos en los intereses de la empresa, sino también en contribuir al desarrollo de Aragón.

P: ADEA resalta cada año la importancia del liderazgo humano. ¿Cómo entiende usted el liderazgo y qué papel desempeña la gestión de las personas en el éxito de una empresa?

R: Hay que poner a la persona en el centro. Coincido plenamente con esa visión de ADEA de defender la humanidad en el mundo empresarial. Las nuevas generaciones llegan con una mentalidad distinta: buscan equilibrar el desarrollo profesional con la calidad de vida. Esto obliga a las empresas a transformarse y a crear entornos laborales más humanos y saludables. Hoy, la calidad laboral y la salud mental son retos clave, porque cada vez más problemas surgen de entornos de trabajo complicados. En Aragón estamos siendo pioneros en trabajar estos aspectos, fomentando la sostenibilidad entre la vida profesional y personal.

P: Más allá de los resultados económicos, ¿qué le motiva personalmente en su día a día como directivo? ¿Qué le gustaría que quedara de su gestión en el futuro?

R: Todos recibimos un legado, ya sea de fundadores familiares o de directivos que nos precedieron. Nuestro deber es dejar algo mejor de lo que encontramos. Esa es mi mayor motivación: contribuir a legar una tierra de oportunidades y prosperidad. Quiero que los jóvenes puedan desarrollar su talento aquí, en Aragón, y que no se vean obligados a marcharse. Si lo hacen por vivir una experiencia internacional es estupendo, pero que siempre tengan la opción de volver porque su tierra les ofrece futuro. Ese es mi leitmotiv: seguir trabajando, tanto en la empresa como en las organizaciones empresariales, para construir un Aragón de oportunidades.