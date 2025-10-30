Dengue, chikungunya y meningocócica: estos son los virus detectados en Aragón
El dengue y la chikungunya son enfermedades virales transmitidas por mosquitos del género Aedes, frecuentes en zonas tropicales y subtropicales
La vigilancia epidemiológica de Aragón ha registrado en la semana 43 del año un caso de dengue y un caso de chikungunya, ambos importados, así como un caso de enfermedad meningocócica, todos ellos en la provincia de Zaragoza, notificados en el Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón (BESA).
El dengue se caracteriza por fiebre alta, dolor muscular y articular, y en casos graves puede provocar hemorragias y afectación de órganos mientras que la chikungunya produce fiebre y dolores articulares intensos, que en ocasiones persisten semanas o meses tras la infección.
Por su parte, la enfermedad meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis y puede manifestarse como meningitis o sepsis, con síntomas como fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza intenso y manchas en la piel.
Se trata de una enfermedad que requiere diagnóstico y tratamiento rápido por su potencial gravedad y es el segundo caso notificado en Aragón en dos semanas consecutivas.
