Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dengue, chikungunya y meningocócica: estos son los virus detectados en Aragón

El dengue y la chikungunya son enfermedades virales transmitidas por mosquitos del género Aedes, frecuentes en zonas tropicales y subtropicales

Acceso a las Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Acceso a las Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. / Jaime Galindo. / EPA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

La vigilancia epidemiológica de Aragón ha registrado en la semana 43 del año un caso de dengue y un caso de chikungunya, ambos importados, así como un caso de enfermedad meningocócica, todos ellos en la provincia de Zaragoza, notificados en el Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón (BESA).

El dengue y la chikungunya son enfermedades virales transmitidas por mosquitos del género Aedes, frecuentes en zonas tropicales y subtropicales.

El dengue se caracteriza por fiebre alta, dolor muscular y articular, y en casos graves puede provocar hemorragias y afectación de órganos mientras que la chikungunya produce fiebre y dolores articulares intensos, que en ocasiones persisten semanas o meses tras la infección.

Por su parte, la enfermedad meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis y puede manifestarse como meningitis o sepsis, con síntomas como fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza intenso y manchas en la piel.

Se trata de una enfermedad que requiere diagnóstico y tratamiento rápido por su potencial gravedad y es el segundo caso notificado en Aragón en dos semanas consecutivas. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
  2. La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
  3. Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: una montaña rusa para 500 personas por hora, un miniparque acuático y 17,7 millones de inversión
  4. El Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá su propio 'Dragon Khan': la nueva montaña rusa será el principal reclamo y la inversión inicial llega a los 17 millones
  5. Una histórica estación de autobuses de Zaragoza se transforma en un restaurante de comida rápida
  6. La nueva montaña rusa del Parque de Atracciones de Zaragoza ya tiene nombre: costará casi 2 millones de euros
  7. Estos serán los precios y los horarios del renovado Parque de Atracciones de Zaragoza
  8. Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando

Komunika trae a Zaragoza a grandes referentes de la empresa, la motivación y la comunicación

Komunika trae a Zaragoza a grandes referentes de la empresa, la motivación y la comunicación

Dengue, chikungunya y meningocócica: estos son los virus detectados en Aragón

Dengue, chikungunya y meningocócica: estos son los virus detectados en Aragón

Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio por las víctimas en Oriente Medio

Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio por las víctimas en Oriente Medio

La Generalitat niega "la contaminación" del entorno de las pinturas de Sijena con colillas de cigarros, escombros y salpicaduras

La Generalitat niega "la contaminación" del entorno de las pinturas de Sijena con colillas de cigarros, escombros y salpicaduras

La ministra Rego afirma que llegarán "menos menores migrantes" de los previstos a Aragón

La ministra Rego afirma que llegarán "menos menores migrantes" de los previstos a Aragón

Dos condenados por una pelea en un bar de Torrero: amenazas con cuchillos y puñetazos

Dos condenados por una pelea en un bar de Torrero: amenazas con cuchillos y puñetazos

¿Cuál es el turrón más caro para estas Navidades? Ya está a la venta a falta de dos meses

¿Cuál es el turrón más caro para estas Navidades? Ya está a la venta a falta de dos meses

¿Cuánto prevé ingresar Zaragoza con la publicidad en los autobuses con la nueva contrata?

¿Cuánto prevé ingresar Zaragoza con la publicidad en los autobuses con la nueva contrata?
Tracking Pixel Contents