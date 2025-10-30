Detenido un joven cuando intentaba tragarse la cadena de oro que había robado a una anciana en Zaragoza

Un joven fue detenido durante las pasadas fiestas del Pilar de Zaragoza después de arrancarle a una anciana una cadena de oro para robársela y justo cuando intentaba tragársela para no ser interceptado. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de octubre y la voz de alarma la dio un agente de la Policía Nacional que se encontraba en esos momentos fuera de servicio. La rápida intervención policial permitió su arresto.

La detención se produjo después de una persecución por el barrio zaragozano de San José. Los agentes de la Policía Nacional le seguía sus pasos después de que se produjera el robo por el método del tirón a una mujer de avanzada edad. Ella portaba la cadena en el cuello cuando el ladrón se la arrancó con violencia. En ese momento, un agente que se encontraba fuera de servicio alertó al 091 e inició la persecución a la carrera por las calles del distrito.

Cuando los agentes lograron interceptarle "se percataron de que este joven estaba escondiendo algún objeto dentro de su boca y que intentaba tragárselo", ha informado este jueves la Policía Nacional. Finalmente consiguieron que "lo expulsase" y comoprobaron entonces que "se trataba de una cadena dorada, al parecer la que había robado a la anciana minutos antes"

Ahora la Policía Nacional solicitan "la colaboración ciudadana para localizar a la víctima a fin de poder devolverle la cadena de oro que le fue sustraída". Mientras, al joven arrestado pasará a disposición judicial como presunto responsable de un delito de robo con violencia.

El robo se produjo el pasado 11 de octubre en la calle Juan Pablo Bonet. Sobre las 12.30 horas una patrulla policial que se encontraba realizando funciones de prevención, fue comisionada por el CIMACC 091, alertada por el policía nacional que se encontraba fuera de servicio que avisó del robo que se había producido mientras se encontraba persiguiendo a la carrera al ladrón.

"Rápidamente los agentes localizaron a su compañero que seguía corriendo tras el presunto autor del robo, dándole estos el alto policial en repetidas ocasiones sin que esta persona hiciera caso y consiguiendo finalmente interceptarlo a la altura de la calle Violante de Hungría", han explicado desde la Policía Nacional este jueves.

Justo después de la detención, los agentes que le arrestaron "volvieron a la calle donde habían sucedido los hechos a fin de localizar a la víctima para asegurarse de que se encontraba bien e indicarle los pasos a seguir", pero ya no se encontraba en el lugar de los hechos ni en las inmediaciones. Y curiosamente tampoco se recibió posteriormente ninguna denuncia en comisaría por los hechos ocurridos.

"A fin de poder entregar la cadena de oro sustraída a esta mujer, desde Policía Nacional solicitamos la colaboración ciudadana para poder localizarla, tanto de personas que fueron testigos de lo ocurrido, como de aquellas que conozcan la identidad de la víctima", han añadido desde la Policía Nacional este jueves.

"Facilitamos además la fotografía de la cadena recuperada por si pudiera ser reconocida por la propia víctima o por alguien de su entorno cercano, para que en caso de que así fuera, acudieran a la Comisaria de distrito de Arrabal para realizar las correspondientes gestiones", han concluido.