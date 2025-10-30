Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Duro enfrentamiento entre el aragonés Eloy Suárez y Pedro Sánchez por el caso Koldo: "Está acorralado"

El senador del PP ha reprochado reiteradamente a Sánchez que no respondiera a sus preguntas para concluir acusándole de carecer de "escrúpulos" y de estar "acorralado por la verdad" y "salpicado por la corrupción"

El senador del PP por Aragón, Eloy Suárez.

El senador del PP por Aragón, Eloy Suárez. / EFE/Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido sometido a un tenso interrogatorio en el Senado por parte del portavoz del PP Alejo Miranda, quien le ha apremiado a responder "sí o no" a decenas de preguntas sobre corrupción a las que, en su mayoría, el jefe del Ejecutivo ha eludido contestar con datos concretos.

Entre continuas interrupciones y reproches mutuos y numerosas llamadas al orden por parte del presidente de la Comisión, Eloy Suárez, Sánchez ha confirmado algunas de las afirmaciones que ya había hecho a otros portavoces para defender la limpieza de las cuentas del PSOE o desvincular a su mujer del rescate de Air Europa.

En un tono incisivo, el senador del PP ha reprochado reiteradamente a Sánchez que no respondiera a sus preguntas para concluir acusándole de carecer de "escrúpulos" y de estar "acorralado por la verdad" y "salpicado por la corrupción".

Le ha advertido además, en el final de su intervención, que ahora llegará el "veredicto" de la militancia socialista, que -ha vaticinado- "renegarán" de él "cuando esto estalle" como antes hicieron con el exministro José Luis Ábalos o el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

