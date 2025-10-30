Felipe González y Alfonso Guerra liderarán un homenaje a Javier Lambán en el Senado

El expresidente del Gobierno, Felipe González, su exvicepresidente, Alfonso Guerra, y el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, liderarán el próximo 27 de noviembre un homenaje a Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, fallecido el pasado 15 de agosto. Una jornada de recuerdo al histórico líder del PSOE en la comunidad, para recordar una figura ensalzada por nombres clásicos de los socialistas en los últimos tiempos. El recuerdo tendrá lugar en el Senado, la última institución en la que Lambán ocupo un cargo político.

El colectivo Fernando José de los Ríos es el encargado de organizar esta cita para recordar la vida política y las acciones del expresidente aragonés, una de las figuras más críticas con el PSOE que en la actualidad lidera Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. En los últimos años de participación política, mientras ocupaba la presidencia del Gobierno de Aragón y también tras perder las elecciones de mayo de 2023, Lambán se convirtió en uno de los barones socialistas que planteaba más dudas y rechazos a la política de Sánchez. En especial, el líder aragonés fue crítico con los pactos que desde La Moncloa el actual Ejecutivo central realizaba con el independentismo catalán.

La socialdemocracia en los territorios es el nombre que recibe la jornada que, según explican desde el colectivo organizador, servirá como "homenaje" al propio Lambán. La Cámara Alta rendirá homenaje un par de meses después de que el Gobierno de Aragón anunciase que el expresidente autonómico vaya a recibir el premio Gabriel Cisneros, distinción a los valores democráticos que la DGA otorga cada año. El anuncio de esta medida, por parte del popular Jorge Azcón en el último debate sobre el estado de la comunidad, también suscitó polémica, ya que la bancada socialista no celebró el reconocimiento. Fuentes del PSOE señalaron entonces que Azcón "utilizaba" la figura del fallecido Lambán para su conveniencia política.

El Senado fue la última institución en la que Javier Lambán ocupó un cargo político. Lo hizo en calidad de senador por designación autonómica, después de no ser reelegido como presidente del Gobierno de Aragón tras las elecciones de mayo de 2023. En la Cámara Alta, Lambán mantuvo su postura crítica con la dirección de Pedro Sánchez e incluso fue sancionado en una ocasión. El dirigente aragonés se ausentó de la votación de la Ley de Amnistía, un texto que no podía aprobar "por principios". El PSOE abrió un expediente sancionador y multó con 600 euros al político ejeano.