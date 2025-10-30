La Generalitat niega "la contaminación" del entorno de las pinturas de Sijena con colillas de cigarros, escombros y salpicaduras

Hace dos días que el Gobierno de Aragón sacó a la luz elementos que reflejan la dejadez del MNAC en la conservación de las piezas que tienen que volver a la comunidad para que se cumpla la sentencia. Colillas de cigarros, rastros de humedad, escorrentías de agua, escombros, polvo... eran algunos de los elementos que destaban los técnicos y que no tenían que estar en el entorno de las pinturas murales de Sijena y que los técnicos del Gobierno de Aragón encontraron en sus exploraciones in situ en la sala 16 del MNAC que acoge las piezas aragonesas.

Este jueves, dos días más tarde, la Generalitat niega la mayor rechaza cualquier información que ponga en entredicho la profesionalidad de los técnicos del MNAC en el litigio por las pinturas murales de Sijena (Huesca).

El director general del Patrimonio Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs, ha afirmado que el gobierno catalán "desmiente categóricamente" cualquier afirmación que ponga en duda la profesionalidad de los técnicos del MNAC o las medidas de prevención y conservación de las pinturas murales objeto de litigio.

Desde el Departamento de Cultura, y concretamente desde la Dirección General del Patrimonio Cultural, no entrarán en "una dinámica de provocaciones y acusaciones cruzadas que lo único que buscan es la confrontación".

Recuerda Borràs que "la primera obligación de un museo es proteger y promover el patrimonio natural y cultural, material e inmaterial que custodia, independientemente de su origen".

Esta obligación, añade, viene establecida por el ICOM (Consejo Internacional de Museos) y su código deontológico, y "los profesionales de los museos catalanes, entre ellos los del MNAC, tienen como referente ese código en el ejercicio de su responsabilidad/funciones, por tanto, toman todas las medidas posibles para conservar y preservar las colecciones que acogen sin tener en cuenta su procedencia".