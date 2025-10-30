La ministra Rego afirma que llegarán "menos menores migrantes" de los previstos a Aragón

Aragón acogerá, finalmente, menos de los 250 menores migrantes que estaba previsto en el decreto de reparto del Ministerio de Infancia y Juventud del Gobierno de España para responder a la emergencia migratoria que viven Canarias, Ceuta y Melilla. Así lo ha confirmado la titular de la cartera, Sira Rego, que participa este jueves en la Universidad de Zaragoza en un acto organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza junto al actor Ahmed Younoussi, que fue un menor migrante no acompañado que llegó a España con solo 9 años y ha transmitido su trayectoria como ejemplo para escapar a los bulos y al señalamiento al colectivo de los menores migrantes.

Rego ha explicado antes de comenzar el acto en la facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza que finalmente serán menos los menores que deberán ser acogidos por el Gobierno de Aragón y ha lamentado la trayectoria de recursos judiciales que ha protagonizado el Ejecutivo liderado por Jorge Azcón.

"Nosotros hicimos una propuesta de esta acogida solidaria y vinculante de todos los territorios. No voy a entrar en el detalle concreto de cada número, pero van a ser menos niños en general de los que se habían previsto inicialmente. Pero no quiero entrar en este mercadeo de números porque son seres humanos y, para mí, lo más importante es que tenemos una norma que garantiza que se les va a tratar con un respeto absoluto a los derechos humanos, y que vamos a financiar y ya lo hemos hecho suficientemente a las comunidades autónomas para que sus sistemas de acogida sean garantistas y puedan sostener sin ningún problema estas plazas", ha defendido.

De hecho, ha asegurado que a Aragón le va a llegar "un 250% más de financiación con respecto a lo que tenía previsto inicialmente y va a haber recursos suficientes". "Lo que tiene que hacer el señor Azcón es dejar de litigar con el Gobierno de España y ponerse a trabajar para dimensionar correctamente su sistema de acogida", ha pedido la ministra.

"Aragón ha sido la comunidad autónoma que más ha litigado con el Gobierno de España aunque no ha tenido éxito", ha expresado la ministra. "Hay que cumplir con la ley y confío en que podamos trabajar de forma coordinada y parece que la cosa empieza a funcionar razonablemente", ha defendido. Asimismo, ha defendido que el proceso de acogida "puede funcionar perfectamente a poquito que haya colaboración por parte de las comunidades autónomas", ha insistido.

Infancia migrante

El salón de actos de la Facultad de Educación ha acogido esta tarde el acto, que ha cerrado el programa de este año centrado en la infancia migrante no acompañada y ha contado con la presencia de la diputada de Cooperación y Solidaridad Internacional de la Diputación de Zaragoza, Nerea Marín, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

El actor Ahmed Younoussi ha abierto el encuentro con un monólogo inspirado en su propia experiencia migratoria. Posteriormente, Younoussi y Rego han mantenido un diálogo moderado por la periodista Ana Usieto, centrado en los derechos de la infancia migrante y los desafíos sociales e institucionales de su acogida.

Durante su intervención, Sira Rego ha subrayado la necesidad de dar una respuesta "a los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a nuestro país": "Desde el Ministerio de Juventud e Infancia hemos reformado la Ley de Extranjería para dar una acogida digna a la infancia migrante no acompañada y hemos dotado de fondos a las Comunidades Autónomas para ello. Ahora, es imprescindible que esos recursos se utilicen para garantizar el derecho de estas personas menores y que todas las administraciones comprendan que se trata de una obligación legal y ética".

La diputada delegada de Cooperación y Solidaridad Internacional, Nerea Marín, ha recordado que "Comunidad Glocal demuestra que la cooperación también se construye desde lo local y que cuando hablamos de infancia migrante no acompañada hablamos de niñas y niños que necesitan protección, no de cifras ni expedientes. La Diputación de Zaragoza seguirá apostando por una cooperación que eduque, que transforme y que ponga los derechos humanos en el centro. Es la mejor herramienta para construir comunidades más justas e inclusivas".

La jornada ha servido como cierre simbólico de un mes de actividades educativas y culturales desarrolladas en distintos municipios de la provincia, con la colaboración de la Fundación Cepaim y otras entidades sociales, que han trabajado en centros educativos y espacios públicos para promover la empatía, la convivencia y la defensa de los derechos humanos.

Con esta sesión final, Comunidad Glocal 2025 reafirma su compromiso con la educación para la ciudadanía global, la defensa de los derechos humanos y la construcción de comunidades inclusivas desde el territorio.