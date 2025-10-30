Dos mujeres concurren a las elecciones del Colegio de Enfermería de Zaragoza: la votación será el 27 de noviembre

El Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza ya ha dado inicio a la campaña electoral para elegir a la nueva presidenta de la entidad. Un liderazgo que será femenino porque las dos candidatas son mujeres: Teresa Tolosana Lasheras (actual presidenta) y Teresa Salamero Rodríguez.

Las elecciones se celebrarán el próximo 27 de noviembre y a las urnas están llamadas 7.609 colegiadas y colegiados.

En el caso de Teresa Tolosana, la profesional repite candidatura tras ganar las elecciones en 2020. Entonces se convirtió en la primera mujer en presidir el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza tras lograr la mayoría de los votos. Pugnó entonces contra dos candidaturas: la encabezada por Enmanuel Echániz y la de Juan José Porcar, que hasta 2020 había sido el presidente de la entidad.

Tolosana, titulada por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad-Instituto Carlos III, ha desarrollado gran parte de su carrera como enfermera del centro de salud del Arrabal, en la capital aragonesa. Su campaña se titula 'Seguimos construyendo futuro'.

Por su parte, Teresa Salamero es diplomada en Enfermería por la Universidad de Zaragoza en 2005, realizó en 2012 los estudios de Máster en Enfermería de Urgencias Hospitalarias en la Universidad de Barcelona y en 2020 el Máster de Bioética y Bioderecho por la Universidad de La Laguna. Su campaña lleva el lema de 'Acercando el Colegio'