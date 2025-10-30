¿Por qué la Organización Médica Colegial dice que no faltan médicos y Aragón insiste en que sí?

"No faltan médicos", ha dicho este jueves Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), durante una rueda de prensa en Madrid. ¿Cómo puede ser esa afirmación si, desde hace años, una de las cuestiones que más se repite en territorios como Aragón es la falta de profesionales sanitarios?

Esa contradicción encuentra respuesta en el 'Estudio sobre demografía médica' elaborado por la OMC con datos de 2025. Y, obviamente, la situación va por barrios. No es lo mismo mirar las cifras de Madrid o País Vasco con las de Galicia o Andalucía. "Hay una gran desigualdad territorial", ha insistido Cobo.

En España, según los datos, hay 310.558 profesionales de la medicina colegiados y 275.963 en activo (8.655 médicos en activo en Aragón). Esto significa que hay 633 colegiados por cada 100.00 habitantes y 568 médicos en activo por cada 100.000 personas. Así, hay siete comunidades que superan esa media y entre ellas está Aragón, según el informe. Son Madrid, con el máximo de 671, Asturias (642), Navarra (642), Aragón (640), País Vasco (632), Cantabria (612), Castilla y León (606) y Extremadura (569).

Por contra, hay ocho territorios que no llegan a la media nacional: Canarias, Cataluña, La Rioja, Murcia, Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, con el mínimo de 369.

Atendiendo a los especialistas, la media en España por cada 1.000 habitantes se sitúa en 2,15, registrándose las mejores tasas en Asturias, Navarra, País Vasco, Aragón y Madrid. Otra vez Aragón. Las más bajas se dan en Melilla, Ceuta y Andalucía.

Todos estos números son los que han llevado a Cobo a asegurar que "España presenta mejores cifras de médicos que Europa y no faltan profesionales, sino una mejor distribución de los mismos y un mayor atractivo para que puedan permanecer en el Sistema Nacional de Salud: atajar la precariedad, mejorar la formación continuada, cambiar el modelo retributivo y combatir la sobrecarga asistencial", ha indicado.

Pese a las palabras de presidente de la OMC, en Aragón es evidente que existe un problema de falta de profesionales para poder dar atención sanitaria en un territorio tan disperso. De hecho, esa dispersión geográfica y la baja densidad de profesionales por superficie, con 0,18 médicos por kilómetro cuadrado, mantienen a Aragón "entre las comunidades con mayores dificultades para asegurar atención sanitaria en zonas rurales y envejecidas", reza el informe. La media nacional es de 0,55 médicos por kilómetro cuadrado.

Aragón tiene la plantilla de médicos más envejecida del país

Si la situación era, es y será compleja, hay otra cuestión que ahoga un poco más a Aragón en el plano médico: el envejecimiento de su plantilla. De hecho, es la comunidad más envejecida del país, según los datos de la OMC, con un 43,7% de sus profesionales de más de 55 años. Solo la superan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con una edad media de 59,3 años.

En detalle, el estudio estima que en torno al 19,5% del personal médico aragonés se habrá jubilado en 2030 y la cifra ascenderá a alrededor del 31% en 2035, lo que sitúa a Aragón entre las autonomías con mayor volumen de retiradas previstas. Pero hay más. La tendencia es más acusada en Teruel y Huesca, que son la segunda y tercera provincias con mayores porcentajes de jubilaciones estimadas del país, con un 37,4% y un 36,4% para 2035.

En el cómputo global, el 2,3% de los médicos aragoneses tiene menos de 35 años; el 17,9% entre 35 y 44; el 16,2% entre 45 y 54; el 20,5% entre 55 y 65, y el 23,1% tiene más de 65 años.

A pesar de las jubilaciones previstas, Aragón es la comunidad con mejor tasa de reposición proyectada hasta 2030, con una relación de 2,32 nuevos especialistas por cada baja, debido al volumen de médicos en formación en el sistema mir. Sin embargo, el informe advierte de que "esta reposición no garantiza una cobertura homogénea en el territorio", dice.