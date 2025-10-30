El partido solidario de Aspanoa cambia de estadio y une a Real Zaragoza y Villarreal por los niños con cáncer

Con nuevo escenario, pero con la misma ilusión de siempre, Aspanoa celebra la 31ª edición de su partido solidario contra el cáncer infantil, una cita que cada año convierte el fútbol en esperanza.

El encuentro se celebrará el domingo 9 de noviembre, a las 11.30 horas, en el Ibercaja Estadio, el nuevo recinto modular construido en el Parking Norte de la Expo. Las entradas ya están a la venta por 4 euros, un donativo que irá íntegramente destinado a la lucha contra el cáncer infantil.

Los aficionados pueden adquirirlas en la web de Aspanoa, en su sede (Duquesa Villahermosa, 159) y en la tienda oficial del Real Zaragoza (plaza Eduardo Ibarra).

Un partido de primeras veces y de grandes emociones

Será un partido histórico: por primera vez no se jugará en La Romareda, actualmente en obras, y también será la primera vez que los veteranos del Real Zaragoza se enfrenten a los exfutbolistas del Villarreal.

Salida de los niños de Aspanoa al césped de La Romareda el año pasado, recibiendo la ovación de todo el público. Asistieron 18.000 personas. / Aspanoa

Para el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado este encuentro es “fundamental para la lucha contra el cáncer infantil en Aragón”, ya que supone alrededor del 15% del presupuesto anual de la asociación.

En esta edición, la recaudación se destinará a:

Impulsar una nueva investigación contra el cáncer infantil, cuya puesta en marcha está prevista para antes de que acabe este año, y que estará dotada con 100.000 euros y se desarrollará en Aragón.

50.000 euros para mejorar los equipos informáticos del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Miguel Servet, con el objetivo de reducir las pruebas diagnósticas y mejorar la calidad de las imágenes médicas.

Entradas por sectores y Fila Cero: todo suma en la lucha contra el cáncer

Debido a la estructura modular del nuevo estadio, las entradas serán por sectores (Preferencia 1, Preferencia 2, Gol Norte, Gol Sur y Tribuna Este). Cada una cuesta 4 euros, con un color identificativo.

Además, como viene siendo tradición, los que deseen colaborar sin asistir al partido podrán hacerlo gracias a la Fila Cero.

Lafita, Movilla y Pablo Alfaro, veteranos del Real Zaragoza, en el partido de Aspanoa del año pasado, que se jugó con el Athletic de Bilbao / Aspanoa

“El Ibercaja Estadio es más pequeño que La Romareda. Vamos a poder vender menos entradas, pero seguimos necesitando el apoyo de todos. Toda aportación, por pequeña que sea, suma y es muy importante para nosotros”, destaca el presidente de Aspanoa.

Un día en familia: aparcamiento gratuito, animación y barras solidarias

La jornada promete ser una fiesta familiar. El aparcamiento sur del estadio será gratuito (el norte estará cerrado), aunque la organización anima a acudir en transporte público, que será reforzado por el Ayuntamiento de Zaragoza: se fletarán los autobuses EM1 y EM2 y circularán los mismos tranvías que en los partidos oficiales.

Habrá animación previa al partido, presencia de Zarpa, la mascota de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, y las tradicionales barras solidarias, donde los voluntarios de Aspanoa venderán refrescos y aperitivos a 1,50 euros para seguir recaudando fondos.

Una sesión de musicoterapia en la sede Aspanoa en Zaragoza. / Aspanoa

El apoyo de las empresas que siempre están

Un año más, numerosas empresas e instituciones se suman a esta iniciativa solidaria: A.M.C., CEFA, Caravan Fragancias, Coviar, Ebroacero, El Corte Inglés, Jets Play, Laboral Kutxa, Lacasa, Martín Martín, Saphir Parfums, Zaragoza Deporte y Zoilo Ríos, entre otras.

“Cambia el estadio, pero la esencia del partido de Aspanoa sigue intacta: que toda Zaragoza se una para meterle un gol al cáncer”, concluye Tirado.

Sobre Aspanoa

Aspanoa es la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, apoya a sus familias e impulsa la investigación oncológica pediátrica.

En 2023 ayudó a 210 niños y adolescentes y a 432 familiares, y actualmente financia nueve proyectos científicos desarrollados en laboratorios aragoneses con una inversión total de 330.000 euros.